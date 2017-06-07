Парковка в Москве 11 и 12 июня будет бесплатной

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Столичные автомобилисты смогут парковаться бесплатно 11 и 12 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В День России, 12 июня, парковка на улицах столицы будет бесплатной. Также автомобилисты не будут платить за стоянку в воскресенье, 11 июня", — говорится в сообщении.

Бесплатно оставить машину жители города смогут на любой улице, включенной в состав московского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными, они будут работать согласно действующим тарифам.

"Мы просим автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобств другим участникам дорожного движения", — сказал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся на портале.