В Москве на МЦК появились плакаты с историей кольца и QR-кодами

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На станциях Московского центрального кольца (МЦК) разместили более 30 информационных плакатов с информацией об истории строительства Московской окружной железной дороги и QR-кодами, сообщает сайт mos.ru.

"Пока пассажиры ждут поезд, они смогут посмотреть, как выглядели станции кольца почти сто лет назад. А при помощи QR-кодов они, находясь в пути, могут скачать информацию на свои смартфоны и прочитать подробнее об этих станциях и ходе строительства Московской окружной железной дороги", — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

С помощью QR-кода пассажиры смогут посмотреть архивные снимки остановочных пунктов, которые были построены в начале XX века, а также увидеть современные станции МЦК. Также можно будет прочитать историческую справку о строительстве станций и узнать интересные факты.