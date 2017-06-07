Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Теплая и солнечная погода будет преобладать в среду в Московском регионе благодаря влиянию антициклона, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня столицу ждет хорошая погода: регион окажется под влиянием антициклона, поэтому будет без осадков, под лучами будет быстро прогреваться", — отметил специалист центра.

По данным "Фобоса", в Москве в течение дня потеплеет до 21-23 градусов, по области ожидается +20… +25 градусов. Но ветер пока сохранится преимущественно северный, но будет слабым: скорость не превысит 2-7 метров в секунду.