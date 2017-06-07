В Москве в День России ограничат продажу алкоголя

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продажу алкогольных напитков ограничат в Москве в День России, под временный запрет также попадут прохладительные напитки в стеклянной таре, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"В понедельник, 12 июня, в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю спиртным. Речь идет как о крепких напитках, так и о слабоалкогольных, в том числе о пиве. Ограничения коснутся алкоголя в любой емкости", — говорится в сообщении.

Кроме того, в местах массового скопления людей нельзя будет продавать прохладительные напитки в стеклянной таре.

"Продажа алкогольных напитков будет ограничена в профилактических целях, а также для безопасности и во избежание травматизма", — пояснил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, чьи слова приводятся на портале.