Губернатор Приморья поручил помочь староверам с "дальневосточным гектаром"

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский дал поручение департаменту земельных и имущественных отношений края и главе Красноармейского района помочь староверам из села Дерсу с получением "дальневосточного гектара", сообщает пресс-служба администрации края.

В Дерсу 19 домов, в которых живут семьи староверов, приехавшие восемь лет назад из Латинской Америки. Всего в селе 72 человека, чуть больше 30 из них – дети, все они проходят домашнее обучение, два раза в неделю приезжает учитель. Регулярно посещает и осматривает детей педиатр. Губернатор Приморья во время рабочей поездки в Красноармейский район побывал в этом селе.

"Во время беседы староверы обратились с просьбой помочь им в получении земельных участков. Положенные по закону гектары и земельные наделы для многодетных они уже получили. Однако для людей, живущих за счет сельского хозяйства, этого недостаточно, отметили представители общины. Владимир Миклушевский дал поручение департаменту земельных и имущественных отношений края совместно с главой муниципалитета оперативно решить этот вопрос", — говорится в сообщении.

Представитель местной администрации отметила, что можно предложить уже размежеванный участок в 200 гектаров, необходимо лишь уладить ряд формальностей.

Также староверы обратились с просьбой отремонтировать им дороги и решить проблему с дровами. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, ремонт необходимо провести на участке дороги между селами Дерсу и Дальний Кут, а также отремонтировать дорогу в самом селе.

Кроме того, сейчас в селе электричество подключают утром и вечером по графику. Как рассказала директор Примтеплоэнерго Алена Григорьева, необходимо закрепить линию электропередач и заизолировать ее, также принято решение установить новый автоматический дизель-генератор типа "Север". В результате электричество можно будет включать на более длительный срок и автоматически регулировать его подачу. Григорьева отметила, что все работы будут выполнены до наступления зимы

В селе Дерсу из-за его отдаленности нет сотовой связи. Владимир Миклушевский подарил председателю общины Ульяну Мурачеву спутниковый телефон.

В апреле в Москве прошел круглый стол, посвященный возвращению староверов на Дальний Восток. Несколько семей старообрядцев вернулись в Приморский край и Амурскую область. Эксперты и представители федеральных и региональных органов власти обсудили вопросы реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и необходимые меры для повышения эффективности программы.