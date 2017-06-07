В Госдуме предложили ужесточить статью о жестоком обращении с животными

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Олег Шеин предложил ужесточить санкцию статьи Уголовного кодекса "жестокое обращение с животными" до четырех лет лишения свободы, сообщает газета "Известия".

"Предлагаем в первой части статьи установить наказание до четырех лет лишения свободы и тем самым перевести эти преступления в категорию средней тяжести… А срок по второй части мы увеличиваем до шести лет. Более того, мы попробуем ввести нижний порог — четыре года лишения свободы", — цитирует газета слова Олега Шеина.

Отмечается, что главным нововведением закона являются дополнительные квалифицирующие признаки. По его мнению, присутствие малолетних, видео- и фотосъемка мучений и убийства животных с последующей публикацией в интернете должны стать основанием для отправки живодеров в тюрьму на шесть лет.

Как сообщает газета, действующая редакция закона предусматривает уголовную ответственность за "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних".

Ранее сообщалось что 14 июня Госдума планирует обсудить во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными. Предполагается, что документ будет запрещать пропаганду жестокого обращения с животными и вводить программу ОСВВ (методика "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат") для бездомных животных.