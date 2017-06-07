Титов рассказал о создании фонда для оплаты выхода бизнесменов под залог

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов не исключил участия банков в формировании единого фонда для оплаты выхода бизнесменов-фигурантов уголовных дел под залог.

Во вторник в Ростове-на-Дону Титов и заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть провели прием предпринимателей из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя.

Ранее Титов заявил о работе над единым общественным фондом, который будет оплачивать выход бизнесменов-фигурантов уголовных дел под залог. По его словам, мера пресечения в виде ареста, которая применяется в отношении предпринимателей, могла бы заменяться другими мерами пресечения, в том числе залогом. Титов рассказал, что залоговый фонд будет работать для тех, кто сам не может внести за себя залог.

"Мы сейчас продумываем технологию, как он (фонд) будет сформирован, за счет каких источников. Это, конечно, и коллективная взаимовыручка должна быть, но, возможно, и банки могут участвовать в этой истории. Мы считаем, что банки заинтересованы в том, чтобы сохранять своих клиентов в рабочем режиме. Будем формировать круг заинтересованных организаций. Для управления этими деньгами должна быть специально выработанная технология. Те, кто являются донорами, должны дать поручение тому, кому они доверяют. Это обычно представитель общественной организации, уважаемый человек, который пользуется доверием среди всех", — пояснил журналистам Титов.

Ранее омбудсмен также добавлял, что предприниматели зачастую в ходе возникших в связи с уголовным преследованием проблем теряют свои деньги. По его словам, люди, которые находятся в заключении до вынесения приговора, "считают копейки", а их семьи бедствуют, потому что уголовный процесс подразумевает огромное количество затрат. По словам Титова, российские предприниматели, подвергавшиеся уголовному преследованию, в 62% случаев полностью теряют свой бизнес.