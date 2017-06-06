В ГД подготовят текст присяги для получающих российское гражданство

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовят текст присяги для получающих гражданство РФ ко второму чтению законопроекта об отмене решений о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм, сообщил РИА Новости во вторник глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разделяет мнение о необходимости внесения поправок в законодательство о возможности лишать гражданства осужденных за терроризм, также Путин предложил подумать о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга.

Законопроект об отмене решений о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм был принят в первом чтении в апреле, ранее Крашенинников сообщал РИА Новости, что документ будет принят Госдумой до конца июля. "С учетом поручения президента мы создали рабочую группу, которая подготовит текст присяги. Это будет поправка ко второму чтению закона о гражданстве", — сказал Крашенинников.

По его словам, в рабочую группу войдут депутаты Госдумы, представители всех думских фракций, возглавит ее руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Наша задача — подготовить поправку в закон, которая будет касаться присяги граждан, принимающих гражданство РФ, чтобы они соблюдали все обязанности и конституцию России", — сказал глава комитета ГД.

Он добавил, что это должен быть лаконичный текст.