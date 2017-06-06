Шестой состав Общественной палаты полностью сформирован

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Общественной палате огласили финальный список членов шестого состава палаты, третий этап формирования палаты завершен, она полностью сформирована.

"Палата является сформированной и правомочной", — заявил член ОП нового состава Александр Точенов, замглавы рабочей группы по формированию ОП.

Во вторник в Общественной палате состоялось заседание рабочей группы для организации и проведения конкурса по отбору 43 членов ОП от общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций. В состав вошли член президентского Совета по правам человека Мария Каннабих, поэт Андрей Дементьев, общественницы Светлана Разворотнева и Елена Альшанская, члены ОП РФ пятого созыва Юлия Зимова, Людмила Виноградова, Александр Шипулин, Сергей Щетинин, Вероника Крашенинникова, Максим Григорьев, Артем Кирьянов и другие.

Не попали в новый состав палаты члены ОП РФ пятого созыва телеведущий Николай Дроздов, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, глава проекта "СтопХам" Дмитрий Чугунов, Александр Музыкантский, Владимир Слепак, Сергей Ряховский, Павел Сычев и другие.

Формирование состава ОП РФ проходит в три этапа: первые 40 членов палаты назначает президент; 85 членов палаты выдвигают общественные палаты регионов; еще 43 члена избираются путем голосования членов ОП, утвержденных президентом, и членов ОП от общественных палат нового состава регионов России.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении президентской части состава Общественной палаты. В ее состав вошли, в частности, шахматист Сергей Карякин, глава ФЕОР Александр Борода, гендиректор АНО "Русская гуманитарная миссия" Евгений Примаков, режиссер Владимир Хотиненко и другие деятели культуры, науки, спорта, религии и представители бизнеса. В апреле со своими представителями определились и региональные общественные палаты.