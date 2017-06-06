Около 40% россиян беспокоит конфиденциальность данных в Сети, показал опрос

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Около 40% россиян испытывают беспокойство по поводу конфиденциальности персональных данных в интернете, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Больше всего в случае незаконного использования персональных данных опрошенные боятся потери денег с банковской карты и банковского счета (17%), 8% переживают из-за оформления кредита по паспортным данным, 7% опасаются использования персональных данных в преступных целях.
Согласно опросу, 35% респондентов не читают соглашения о конфиденциальности в интернете, 33% заявили, что читают. Отмечается, что 57% не сталкивались со случаями незаконного использования их персональных данных в интернете, 12% сказали, что такое случалось.
По данным опроса, 23% заявили, что государство не должно иметь доступ к персональным данным интернет-пользователей, 18% опрошенных считают, что такой доступ должен предоставляться только по решению суда, 14% — доступ может быть предоставлен и без решения суда в случае крайней необходимости.
Опрос проводился 28 мая в 104 населенных пункта среди 1500 респондентов по месту жительства, погрешность не превышает 3,5%.