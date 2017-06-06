Автоэксперты предлагают сделать невозможным отказ от медосвидетельствования

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Предложение МВД по ужесточению наказания для автомобилистов за отказ от медицинского освидетельствования не принесет желаемого результата, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. По их мнению, необходимо уравнять ответственность за управление в нетрезвом виде и за отказ от прохождения медосвидетельствования и использовать мировой опыт — сделать невозможным отказ от экспертизы.

МВД РФ планирует ужесточить наказание для автомобилистов за отказ от медицинского освидетельствования с повышением штрафа до 35 тысяч рублей и лишением прав на срок от двух до трех лет, следует из текста законопроекта, размещенного на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

По данным МВД, в прошлом году за отказ от медосвидетельствования было возбуждено почти 250 тысяч дел. Также в 2016 году почти пять тысяч человек, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях, имели признаки опьянения, но отказались от прохождения освидетельствования. В этих ДТП погибли 193 человека и пострадали 6114 человек.

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие не повлечет за собой дополнительных расходов, а также положительно скажется на дорожной ситуации.

Неэффективная мера

"Логики в этом нет. Логично, то есть правильно, когда ответственность за управление в нетрезвом виде и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования одинаковая", — сказал РИА Новости автоэксперт и адвокат Константин Шутов.

"У нас же до этого как было, у нас ответственность за отказ от прохождения медосвидетельствования точно такая же, как за управление в нетрезвом состоянии. Сейчас они предлагают ее сделать еще жестче, что нарушает логику — а зачем? Тогда надо синхронно повышать и там, и там. А повысить (ответственность) просто за отказ, я в этом, честно говоря, никакой логики не усматриваю", — добавил он.

По его мнению, при ужесточении наказания за отказ от медосвидетельствования, которое станет строже, чем последствия вождения в нетрезвом виде, у водителей, наоборот, возникнет желание сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. "В данном случае у нас одна и та же фабула — человек нетрезвый ездит за рулем, то есть весь вопрос этого — управление в нетрезвом состоянии… В назначении более строгого наказания в данном случае тут логики нет", — добавил Шутов.

Его коллега, руководитель федерации автомобилистов России (ФАР) Сергей Канаев также полагает, что предложение МВД не принесет существенной пользы, поскольку опасаясь более серьезных мер, — лишения прав или уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, – нарушители все равно будут отказываться от медосвидетельствования.

"Потому что он (нарушитель) понимает отлично, что это намного меньшее наказание. Здесь же отказываются не из-за того, что человека остановил полицейский, он отказался от медосвительствования и по этой причине его лишили прав. Это происходит в 80% случаев, когда происходит ДТП", — отметил Канаев.

"Мне кажется, (ужесточение ответственности) существенной пользы не окажет — по той причине, что на сегодняшний момент люди, у которых на кону стоит лишение прав управления транспортным средством или условный срок тюремный, для них большой разницы не имеет это обстоятельство, поэтому, я думаю, саму проблему это не исправит", — пояснил эксперт.

Мировой опыт

Шутов отметил, что в России ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии не слишком жесткая. "То есть во многих других странах это все намного жестче. Сам факт вождения неоднократного (в нетрезвом виде) — это тюремное заключение, не как у нас до 15 суток, а на несколько месяцев, а то и на несколько лет. У нас в этом плане достаточно лояльно", — сказал эксперт.

Его коллега при этом предлагает брать в пример опыт стран, где люди не имеют права отказаться от экспертизы. "Мне кажется, нужно все-таки идти по пути других. Ну вот в Штатах, вы же не можете отказаться от медосвидетельствования", — привел пример Канаев.