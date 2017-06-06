Скончался тележурналист Леонид Золотаревский

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Один из классиков отечественного телевидения Леонид Золотаревский скончался на 88-м году жизни, сообщил Первый канал со ссылкой на сына журналиста.

"Золотаревский был среди тех, кто создавал программу "Время", до этого вел "Эстафету новостей". Именно он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира, сам много работал в кадре — вел первые репортажи с дрейфующей льдины на Северном полюсе, со дна Балтийского моря, из Афганистана, снимал первые фильмы о полетах в космос", — говорится в материале канала.

В Союзе журналистов России (СЖР) также выразили свои соболезнования родным и близким Золотаревского.

"Леонид Абрамович – поистине легенда нашей тележурналистики. Академик международной академии ТВ и радио, секретарь президиума МАТР, лауреат многих престижных профессиональных премий. Он многие десятилетия отдал российскому телевидению, работая политическим обозревателем, ведя яркие и глубокие передачи и программы", — отметили в СЖР.

Там напомнили, что именно Золотаревский на заре перестройки организовал и вел первые телемосты между Россией и США, которые открыли новые перспективы в отношениях между двумя странами.