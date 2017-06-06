В России за четыре года число киберпреступлений выросло в шесть раз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. Число киберпреступлений в России за четыре года возросло в 6 раз, заявил начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Алексей Мошков.

"За последние 4 года мы отмечаем почти шестикратное увеличение числа преступлений, совершаемых в сфере информации и телекоммуникаций, причем, в первую очередь, за счет роста числа совершаемых мошенничеств", — сказал Мошков в ходе IX IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.

По его словам, этот рост киберпреступлений обусловлен, прежде всего, доступностью программных средств, позволяющих даже слабо подготовленным пользователям совершать сложные киберпреступления.

"Криминальные схемы постоянно совершенствуются, что позволяет киберпреступлениям сохранять статус одного из самых доходных секторов криминального рынка", — отметил Мошков.

По его словам, наиболее распространенные схемы ориентированы на хищения денег как клиентов банков, так и у самих кредитно-финансовых учреждений.