В России за четыре года число киберпреступлений выросло в шесть раз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. Число киберпреступлений в России за четыре года возросло в 6 раз, заявил начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Алексей Мошков.
По его словам, этот рост киберпреступлений обусловлен, прежде всего, доступностью программных средств, позволяющих даже слабо подготовленным пользователям совершать сложные киберпреступления.
"Криминальные схемы постоянно совершенствуются, что позволяет киберпреступлениям сохранять статус одного из самых доходных секторов криминального рынка", — отметил Мошков.
По его словам, наиболее распространенные схемы ориентированы на хищения денег как клиентов банков, так и у самих кредитно-финансовых учреждений.