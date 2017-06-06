Песков прокомментировал вопросы на прямой линии с Путиным

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированных вопросов во время прямой линии с президентом нет, поскольку это "творческий процесс", поэтому неизвестно, задаст ли свой вопрос глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская о реновации.

Ранее Хованская заявила, что намерена в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным задать ему вопрос о распространении программы о реновации на всю Россию, так как такое решение должно носить политический характер.

"Нет, абсолютно не может быть точно известно. Прямая линия — это достаточно такой творческий процесс и зависит, скажем так, от того, о чем именно заводится речь, какие вопросы поступают, никаких заранее спланированных выступлений или вопросов нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли наверняка, что Хованской дадут слово во время прямой линии.