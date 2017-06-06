Франция оценила российский взгляд на сирийский конфликт

МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников стал победителем международного конкурса Prix de la Photographie в номинации "Профессиональные СМИ. Война" (Professional Press, War). Валерий Мельников занял первое место с фоторепортажем из Сирии под названием "Осколки разбитой тишины". Фоторепортаж показывает судьбы мирных жителей Сирии, находящихся в эпицентре военного конфликта. Работы победителей Prix de la Photographie будут экспонироваться в одной из престижных галерей Парижа, а также будут опубликованы в ежегодном каталоге конкурса.
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников: "В своих работах я показываю войну, которая идет в Сирии, пытаясь передать боль и страдания, которые война причиняет жителям страны — страны, в которую я был влюблен еще несколько лет назад".
Конкурс Prix de la Photographie является самым престижным конкурсом фотографии в Европе. Цель конкурса — повысить уровень фотографии, открыть новые таланты и представить фотографов со всего мира художественному сообществу Парижа.
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