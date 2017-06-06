Житель Якутии, сажая картофель на участке, нашел бивни мамонта

ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. Житель Хангаласского улуса Якутии во время работ на своем приусадебном участке обнаружил бивни мамонта, сообщил краевед Прокопий Ноговицын, который с экспедицией побывал на участке.

"Я занимался посадкой картофеля на своем участке, когда лопата наткнулась на что-то твердое. Сначала подумал дерево, но когда откололся кусочек, понял, что это нечто другое", — рассказал РИА Новости владелец участка Егор.

Прокопий Ноговицын, который вместе со школьной экспедицией "Эллэйада" освободил часть бивней от земли, пояснил, что длина бивня около 270 сантиметров, окружность у корня 50 сантиметров.

"По нашим предположениям, это степной мамонт — предок шерстистого мамонта, трогонтериевый мамонт — возрастом 400 тысяч лет. Полный скелет степного мамонта впервые находили в 2015 году в Нижнем Бестях. Бивни очень древние, очень ветхие, поэтому собирателей бивней просим не беспокоиться, находка имеет серьезную научную ценность", — сообщил Ноговицын на странице сообщества "Новости Покровска и Хангаласского улуса" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам владельца участка, о находке он также сообщил палеонтологам из Якутска, которые должны приехать в ближайшее время.