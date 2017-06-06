МВД хочет ужесточить наказание за отказ водителя от медосвидетельствования

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. МВД РФ планирует ужесточить наказание для автомобилистов за отказ от медицинского освидетельствования с повышением штрафа до 35 тысяч рублей и лишением прав на срок от двух до трех лет, следует из текста законопроекта, размещенного на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

"Законопроектом увеличиваются санкции частей 1 и 2 статьи 12.26 КоАП, путем закрепления размера административного штрафа в сумме тридцать пять тысяч рублей (в настоящее время тридцать тысяч рублей), а также установления срока лишения права управления транспортными средствами от двух до трех лет (вместо от полутора до двух лет)", — говорится в тексте.

По данным МВД, в прошлом году за отказ от медосвидетельствования было возбуждено почти 250 тысяч дел. Также в 2016 году почти 5 тысяч человек, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях, имели признаки опьянения, но отказались от прохождения освидетельствования. В этих ДТП погибли 193 человека и пострадали 6114 человек.

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие не повлечет за собой дополнительных расходов, а также положительно скажется на дорожной ситуации.