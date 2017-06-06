МВД хочет ужесточить наказание за отказ водителя от медосвидетельствования

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. МВД РФ планирует ужесточить наказание для автомобилистов за отказ от медицинского освидетельствования с повышением штрафа до 35 тысяч рублей и лишением прав на срок от двух до трех лет, следует из текста законопроекта, размещенного на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.
По данным МВД, в прошлом году за отказ от медосвидетельствования было возбуждено почти 250 тысяч дел. Также в 2016 году почти 5 тысяч человек, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях, имели признаки опьянения, но отказались от прохождения освидетельствования. В этих ДТП погибли 193 человека и пострадали 6114 человек.
Как утверждают авторы законопроекта, его принятие не повлечет за собой дополнительных расходов, а также положительно скажется на дорожной ситуации.