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Общество

Тайны следствия. Частные детективы — о нюансах работы и об отсутствии прав

14:2006.06.2017
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© Fotolia / CokaМужчина фотографирует из окна автомобиляМужчина фотографирует из окна автомобиля
© Fotolia / Coka

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Лариса Жукова. В Госдуме разрабатывается законопроект "О частной детективной деятельности". Документ может значительно расширить права частных сыщиков — например, даст возможность защищать информацию о клиентах и запрашивать данные у органов власти. Подробнее о том, почему рынок частного сыска нуждается в регулировании, — в материале РИА Новости.

Шпионские игры с Черным Плащом

Обращения к частным детективам в России условно можно разделить на экономические и бытовые, сразу вводит в курс дела президент Ассоциации профессионалов сыска Сергей Любименко. Экономические — это бизнес-разведка (проверка деловых партнеров, контрагентов и клиентов), а также расследования финансовых преступлений: мошенничества, сговора, незаконного обогащения, тайного вывода средств и сокрытия подобной информации.

Бытовые — расследования убийств, краж и исчезновений людей. "Все то, чем обычно занимаются правоохранительные органы, но из-за бюрократии — нередко спустя рукава. Если преступление не резонансное и нет административного ресурса, решение проблемы могут свести на нет — например, "не обнаружить состава преступления", — рассказывает Любименко. 

По его словам, детективы не жалуют "бытовуху", но когда человеку отказывают в государственных структурах, частный сыщик — последняя надежда и единственный специалист, который может оказать легальную помощь. Правда, многие ждут чудес. "Если посмотреть сериал "Детективы", то становится ясно, что мы просто волшебники. Стоит сыщику сказать: "Мне нужно досье" — и вся информация тут же появляется. Большинство воспринимает детектива как супергероя-селезня Черный Плащ из одноименного мультфильма".

Василий Ливанов в фильме Шерлок Холмс и доктор Ватсон
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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В действительности получение действительно ценной информации сопряжено с большим количеством рисков. Любименко объясняет градацию сложности работы на примере условных — белого, серого и черного — рынков частных детективных услуг.

Белый рынок — предоставление законных услуг законным способом: например, проверка достоверности паспортных данных, наличия штрафов и задолженностей. Этот уровень информации можно назвать поверхностным: детектив пользуется только открытыми и легальными источниками. Серый рынок — предоставление законной услуги незаконным способом. Например, компания подает иск, и нужно выяснить, кто составлял документ: аффилированы ли люди разных организаций, есть ли конфликт интересов, нарушение коммерческой тайны и так далее. Добывается эта информация неочевидными путями (например, через опрос знакомых), но при необходимости ее можно будет подтвердить законным путем. Наконец, черный рынок — получение незаконной информации, такой как коммерческие тайны, незаконными методами (например, прослушкой).

© Fotolia / Andrey Popov
© Fotolia / Andrey Popov

Пропавшие сыщики

Около 85% детективов выполняют работу на уровне купли-продажи информации: чем недоступнее источник информации — тем больше посредников и выше маржа, говорит Любименко.

"Настоящих" же детективов, которые профессионально занимаются оперативно-розыскными мероприятиями, по его словам,  крайне мало: всего 10-15%. Это люди исключительно с релевантным опытом — бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.

То, что среди частных сыщиков, одни экс-оперативники, — стереотип. Около половины современных Шерлоков Холмсов не имеют опыта работы в госструктурах, отмечает президент Ассоциации профессионалов сыска.

Это не нарушение закона: три года и более оперативного стажа — лишь один из способов получить лицензию Росгвардии на частную детективную деятельность. Другие два: иметь высшее юридическое образование либо пройти курс специальной подготовки (около 370 часов). В Центральном федеральном округе только одна такая школа в Москве — "Витязь". При этом необходимо быть совершеннолетним гражданином России, получить любое высшее образование и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

© Fotolia / Kittiphan
© Fotolia / Kittiphan

В Москве, говорит Любименко, по лицензии работают 286 частных детективов, а в области — чуть более двухсот. При этом общее число легальных частных сыщиков в России разнится. По данным Росгвардии, на 2016 год в стране действительны около 900 лицензий.

Но в 2015 году таких разрешений было почти в три раза больше — 2584, утверждает Любименко: "У меня есть поименный список всех тех детективов, которые получали официальное разрешение. Лицензия действует минимум пять лет, после чего ее продлевают. Куда делись полторы тысячи человек всего за год, сказать сложно. Возможно, это какой-то политический момент, но, по моим данным, лицензий всегда было от полутора до двух с половиной тысяч".

Объем рынка оценить невозможно: во-первых, неизвестно число не только легальных, но и нелегальных сыщиков, а во-вторых, у всех разный доход, говорит глава Ассоциации профессионалов сыска.

"Иногда мероприятия занимают три дня, иногда — три месяца. Качественное расследование может стоить от ста тысяч до нескольких миллионов рублей. Хороший детектив с именем и опытом зарабатывает до двух миллионов в месяц".

Теневые конкуренты

Мужчина открыл стрельбу в московской школе
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Финансовый кризис не обошел стороной частных сыщиков, признается Любименко: спрос упал. Но гораздо сложнее ситуация из-за прямых конкурентов, которые находятся в слепой зоне законодательства. Речь идет о так называемой деловой разведке — экономических службах безопасности консалтинговых и аудиторских организаций, таких как PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и "Делойт". Способы и цели сбора информации в интересах клиентов — такие же, как и у частных детективов, но у них, в отличие от зарегистрированных сыщиков, нет никаких ограничений: им не нужны лицензии, а значит, и нет надзора со стороны правоохранительных органов.

Однако самая большая сложность в том, что лицензия — скорее формальность и несет больше запретов, чем выгод, сетует президент Ассоциации профессионалов сыска: "Если работать исключительно по букве закона, ни один детектив не сможет получить информацию в обычном объеме".

© Flickr / Mish Sukharev
© Flickr / Mish Sukharev

"Так работать нельзя"

Олег Пытов в частном сыске с 1992 года — именно тогда в России появился первый и пока единственный закон "О частной детективной и охранной деятельности". С тех пор уточнения в документ обсуждали и вносили неоднократно, но ни одно из них так и не упростило сыщикам работу.

В 2010 году в закон внесли поправки о сотрудничестве с судебными приставами, вспоминает Пытов.

"В процессе очередного расследования я обнаружил, что ответчик по бракоразводному процессу, с которого якобы нечего было взыскать, переписал свою квартиру на близкую родственницу. В суде можно было доказать, что квартира находилась в собственности на момент брака. Я донес эту информацию до судебных приставов, но они очень странно посмотрели на меня, другой реакции не последовало".

Взаимодействия с приставами нет и по сей день, резюмирует сыщик, и непонятно, на каких условиях можно наладить работу.

Единственная преференция лицензии — возможность заключить договор с юридическим лицом, продолжает Сергей Любименко. Остальное, по его словам, — это фискальные, налоговые, административные и уголовные ограничения.

"Каждый раз при заключении договора необходимо уведомлять Росгвардию. Также нужно быть готовым к тому, что правоохранители придут с проверкой и запросят все материалы и договора — нет понятия "детективной тайны". Ответы на свои запросы детективы могут ждать до бесконечности — им никто не обязан отвечать. Вести наблюдение за объектом — только с письменного согласия. С точки зрения закона почти вся методология оперативно-розыскных работ для частного детектива нелегальна. Это бред, так работать нельзя", — говорит Любименко.

Но отступления от закона чреваты наказанием вплоть до лишения свободы. По статье 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища") — до трех лет, по статье 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки") — до четырех, по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") — до пяти, по статьям 203 УК РФ ("Превышение полномочий частным детективом при выполнении должностных обязанностей"), 183 УК РФ ("Незаконное получение коммерческой тайны") и 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") — до семи лет тюрьмы.

© Flickr / allen
© Flickr / allen

Детективные тайны

В западных странах частные детективы часто фигурируют в самых громких и запутанных делах. Так, в 2002 году американский таблоид The National Enquirer сообщал, что жена бывшего президента США Хиллари Клинтон обратилась к частному сыщику, чтобы проверить мужа на измены и тем самым предотвратить падение авторитета семьи после скандала с Моникой Левински.

В 2006 году под прослушку частного детектива Гленна Малкера попала британская королевская семья, за что его приговорили к шести месяцам условного срока. В 2012 году частный сыщик Пол Хьюбл расследовал смерть Уитни Хьюстон и заявил о том, что она была убита.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В 2014-м к расследованию крушения "Боинга" малайзийских авиалиний на юго-востоке Украины подключился  частный детектив Йозеф Реш. По запросу Нидерландов власти Швейцарии изъяли у него "резонансные документы" и содержимое банковской ячейки — материалы могли пролить свет на обстоятельства трагедии. Сам сыщик позднее признался, что завершил расследование и получил гонорар — 47 миллионов долларов, но не разгласит информацию из-за обязательств перед клиентом.

Активное участие западных детективов в громких делах объясняется просто: они уполномочены расследовать преступления наравне с полицией. Например, в Англии частный сыщик может пользоваться широким арсеналом оперативной техники, услугами специалистов по дактилоскопии и даже криминалистической лабораторией государственных правоохранительных органов.

© Fotolia / Fernglas
© Fotolia / Fernglas

В России же большую часть добытых данных использовать в органах дознания, следствия или в суде невозможно, объясняет Сергей Любименко. Это приводит к тому, что даже если детективы все-таки выполняют работу правоохранительных органов, это далеко не всегда приводит к раскрытию преступления.

"Меня нанимают расследовать разбой в Балашихе. Параллельно делом занимается местный следователь. Но у него еще три таких же преступления, поэтому он не так внимателен. Я же уже четко знаю имя преступника. Для подтверждения мне нужны записи с камер видеонаблюдения, и преступление будет раскрыто. Но я не буду нарушать законы ради этого, а следователь может пропустить этот момент", — приводит пример Олег Пытов.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Законопроект "О частной детективной деятельности", который разрабатывается в Госдуме при участии представителей Торгово-промышленной палаты, ФАС, Росгвардии и МВД, предусматривает, что детективы смогут запрашивать документы у органов власти, а те будут обязаны их предоставить. Также в рамках расследования по разрешению следователя детектив сможет встречаться с подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Обсуждается и понятие "детективная тайна" — под ней понимаются любые сведения, связанные с оказанием услуг заказчику, которые разглашать запрещено.

Однако пока даже не создана рабочая группа при комитете Госдумы по безопасности. По всей видимости, и сами правоохранительные органы, и детективы настроены скептически. Механизм их взаимодействия до сих пор не прописан, говорит Сергей Любименко: "Можно, конечно, требовать чего угодно: лицензию на оружие, доступ к секретным материалам и так далее, но нужно быть реалистами. Проработка этих вопросов, интеграция в общую систему права, исправление ошибок — длительный процесс". Например, при введении термина "детективная тайна" может усложниться ситуация с раскрытием серьезных преступлений.

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© страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте"
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К тому же, прежде чем расширить полномочия детективов, нужно ужесточить критерии выдачи лицензии и требования к профессии, подчеркивает сыщик Пытов. По его словам, хорошим примером в этом смысле может стать Израиль: недавно его приятель, бывший сотрудник милиции из Ростова-на-Дону, наконец получил в эмиграции статус помощника частного следователя — и это после пяти лет учебы в академии частного сыска.

Пока же не замеченные законодателями детективы остаются верными своим нишам. "Мое любимое дело — поиск первой, пятой или десятой любви. Например, в школе учились вместе, или познакомились случайно, прошло 20 лет, а забыть не получилось. Недавно звонил клиент, который так и не женился за все те годы, пока искал свою возлюбленную, рассказал, что сейчас они вместе и приглашал на свадьбу. Сердце в такие моменты начинает трепетать", — признается Олег Пытов.

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