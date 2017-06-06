Комитет Госдумы одобрил поправки ко второму чтению проекта о реновации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате российского парламента принять поправки ко второму чтению проекта о реновации жилого фонда в Москве.

Законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве, был принят Думой в первом чтении в апреле этого года. Как ранее сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, 6 июня пройдут парламентские слушания по законопроекту перед принятием его во втором чтении, которое запланировано на 9 июня.

Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм. Согласно тексту проекта закона, жителям Москвы при переселении из квартир будут предоставляться равнозначные жилые помещения, то есть благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры.

Помимо этого, уточняется, что собственники квартир в многоквартирных домах, подлежащих сносу по программе реновации, "освобождаются от уплаты взносов на капремонт со дня исключения соответствующего многоквартирного дома из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

До рассмотрения проекта закона во втором чтении к нему был внесен ряд поправок, которые в основном направлены на соблюдения прав граждан, чьи дома войдут в программу реновации. Также были учтены интересы собственников нежилых помещений и ипотечников.