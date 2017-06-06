Социологи узнали, какие сферы экономики россияне считают самыми прибыльными

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Большинство россиян (81%) убеждены, что самые высокие зарплаты получают работники сферы нефти и газа, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти 40% респондентов ответили, что хороший заработок у работников финансовой и страховой деятельности, 32% считают, что хорошие зарплаты у производителей кокса и нефтепродуктов. Согласно опросу, почти 20% считают, что хорошим заработком могут похвастаться производители табачных изделий.

Почти 75% опрошенных уверены, что самые низкие зарплаты у работников сельского хозяйства (растениеводство и животноводство), 26% отметили, что низкий заработок, по их мнению, у производителей текстильных изделий.

При этом, как считают 61% опрошенных, самые высокие зарплаты в России должны быть у работников сельского хозяйства; 45% высказались, что хороший уровень зарплат должен быть у научных исследователей и разработчиков.

"Отвечая на вопрос о текущей ситуации, россияне ориентировались на устойчивое представление о "хорошей жизни" нефтяников, и это во многом соответствует реальности. Сложнее выразить внутреннее ощущение, кто же в России должен получать больше, а кто меньше. Здесь, с одной стороны, сочувствие к тем, кто получает за свой труд слишком мало, несколько абстрактные представления о справедливости, важности "людей труда". С другой, возможно, – здравый смысл, подсказывающий, без каких отраслей страна не сможет выжить или удержаться среди развитых стран, а без каких – скорее всего, сможет обойтись, как с производством табачных изделий", — комментирует данные опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Уточняется, что список отраслей построен на основе анализа данных Росстата (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по основным видам экономической деятельности в РФ) за март 2017 года. Выбраны отрасли с наиболее высокими и наиболее низкими показателями.