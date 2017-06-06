В Госдуме рассказали о работе над проектом реновации по всей России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев не исключил, что после принятия закона о реновации в Москве, в думу будет внесен аналогичный проект, касающейся всей России.

"Это пилотный законопроект или закон, который такой шаблонный, по которому мы в дальнейшем будем вносить поправки или закон принимать по России всей. Поэтому мы отрабатывать будем эти вопросы на Москве, потому что она более с пониманием относится", — заявил Москвичев в ходе заседания комитета.