Роспотребнадзор назвал регионы, наиболее страдающие от ожирения

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наибольшее число людей с диагнозом "ожирение" живет в Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Пензенской области. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора, с которым ознакомилась газета "Известия".

Из документа следует, что с 2011 по 2015 год число людей, у которых диагностировано ожирение, выросло в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя. Данными за 2016 год в службе пока не располагают.

В докладе отмечается, что рост заболеваемости — следствие несбалансированного питания россиян. В их рационе часто не хватает важных макро- и микроэлементов, зато норма простых углеводов превышена. Это может стать причиной не только ожирения, но и новообразований, сахарного диабета, гипертензивной болезни с преимущественным поражением сердца, ишемической болезни сердца, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и других заболеваний.