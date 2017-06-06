Володин предложил обсудить проект реновации в Мосгордуме

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Мосгордума и Общественная палата могли бы провести слушания для обсуждения реализации законопроекта о реновации жилья в Москве.

Законопроект о реновации был принят Госдумой в первом чтении в апреле. Как ожидается, второе чтение проекта закона состоится 9 июня.

"Было бы правильно, чтобы парламентские слушания проходили и на уровне Мосгордумы, в Москве, потому что они участники этого процесса, они принимают подзаконные акты, и это очень важный элемент реализации нормы этого закона. Также Общественная палата города Москвы могла бы проводить эти слушания, но в рамках уже своих полномочий, непосредственно обсуждая реализацию этого закона. Но все хотят участвовать в парламентских слушаниях, которые Дума приводит", — сказал Володин журналистам.

Во вторник в Госдуме пройдут парламентские слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве, основная тема мероприятия — обсуждение поправок ко второму чтению. Как сообщил Володин, в слушаниях примут участие 450 человек, около 300 из них — жители домов, которые попадут под программу реновации.

"У нас 24 депутата избраны от Москвы, от всех фракций. И мы договорились — до 10 человек каждый депутат может пригласить (на слушания — ред.) Затем может пригласить каждая фракция, может пригласить каждый комитет, участвующий в подготовке парламентских слушаний. Обязательно, чтобы участвующий в парламентских слушаниях проживал в доме, который входит в программу по реновации… (У них) будет возможность задать вопросы", — отметил Володин.

"Если в ходе слушаний прозвучат предложения, которые интересны и важны для принятия, у нас есть возможность эти поправки рассмотреть непосредственно в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении", — пояснил спикер ГД.

Законопроект о реновации был принят Госдумой в первом чтении в апреле. Как ожидается, второе чтение проекта закона может состояться 9 июня.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.