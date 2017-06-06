Изучающие русский язык школьницы из КНДР посетили Приморье и спели "Катюшу"

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Победители Второй всереспубликанской Олимпиады по русскому языку среди школьников КНДР прибыли во Владивосток и исполнили русские песни "Катюша" и "Смуглянка", сообщает администрация Приморья.

Впервые идея награждения поездкой в Россию победителей олимпиады возникла в прошлом году. Тогда, в феврале 2016 года, Приморье посетили несколько ребят из языковых учебных заведений КНДР. Сейчас во Владивосток прибыли школьницы из училища при Пхеньянском институте иностранных языков.

"Чтобы ребята лучше узнали страну, которую изучают, и ближайший соседний регион — Приморье, во Владивостоке для них подготовили насыщенную культурно-экскурсионную программу: за несколько дней школьницы посетят краевой музей имени Арсеньева, Приморскую краевую филармонию, Приморский океанариум, краевую картинную галерею, побывают в Дальневосточном федеральном университете и Дальневосточном филиале фонда "Русский мир". Отдельная программа ожидает их во Всероссийском детском центре "Океан", — говорится в сообщении.

Школьницы рассказали, почему они начали учить русский: одна — потому что ее отец говорит на этом языке и преподает его в Университете Ким Ир Сена, вторая — потому что хочет стать учителем русского языка. Во время встречи девочки продемонстрировали прекрасное владение русским языком и почти без акцента исполнили русские песни "Катюша", "Смуглянка", "Надежда" и другие.

По словам директора Училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков Со Ок Силь, такие олимпиады и путешествия очень помогают учащимся глубже узнать культуру, экономику, географию соседнего государства и своими глазами увидеть "новую Россию".

Северокорейские школьницы пробудут в крае до 9 июня.