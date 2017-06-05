В ГД назвали причину возможного повышения пошлин на загранпаспорта и права

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможное повышение госпошлин на водительские права нового поколения и биометрические загранпаспорта связано с ростом себестоимости услуги, так как для их оформления может понадобиться соответствующее программное обеспечение, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия").

Ранее "Ведомости" со ссылкой на участника заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности сообщали, что госпошлины на водительские права нового поколения могут вырасти с 2000 до 3000 рублей, на биометрические загранпаспорта – с 3500 до 5000 рублей. Газета уточнила, что такое предложение МВД в понедельник было одобрено комиссией, и, если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен на рассмотрение Госдумы.

"Дополнительных доходов в части пошлин не существует. Природа пошлин заключается в оплате себестоимости предоставления государственной услуги. Соответственно, повышение пошлин означает рост себестоимости предоставления услуги, бланков паспортов и водительских удостоверений. Так как паспорт будет содержать более широкий набор биометрических данных, возникает вопрос по хранению этих данных, соответствующего программного обеспечения и другого. Полагаю, с этим связано повышение пошлин", — сказал Ремезков РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что окончательно назвать причину повышения госпошлин можно будет после внесения законопроекта на рассмотрение Госдумы.

"На тему повышения пошлин для граждан фракция "Справедливая Россия" голосует против", — заключил он.