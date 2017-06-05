В 2017 году в Москве будет построено 115 километров дорог

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В 2017 году в Москве будет построено 115 километров дорог, 27 искусственных сооружений и 23 пешеходных перехода, в том числе участки Северо-Западной, Северо-Восточной хорд и Южной рокады, МКАД, путепроводы на пересечении с железнодорожными путями, дороги в ТиНАО и новых районах, строящихся на территориях бывших промзон, сообщает mos.ru.

В частности осенью для проезда откроют очередные отрезки хорды Северо-Западной хорды — от Рябиновой улицы до Мосфильмовской улицы. На Северо-Восточной хорде планируется открыть отрезки от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе.

Кроме того в мае был завершен пфервый этап реконструкции Калужского шоссе — главной магистрали, ведущей в ТиНАО. Для водителей открыли два моста, транспортный тоннель, боковой проезд и пять подземных переходов на участке от МКАД до деревни Сосенки.

В настоящее время завершается строительство развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. Здесь откроют подземный тоннель для съезда на Калужское шоссе, левоповоротную эстакаду и эстакаду для разворота.

Для жителей новых территорий столицы в этом году откроют семь дорог, эстакаду и два подземных перехода. Протяженность строящихся в ТиНАО трасс, в том числе Калужского шоссе и первого участка автодороги Солнцево — Бутово — Видное, составит почти 67 километров, из которых около 30 километров планируют сдать в 2017 году.