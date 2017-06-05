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Общество

Прямая линия с Путиным: реновация, США и вопросы "с изюминкой"

17:2505.06.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина. Архивное фотоТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Социально-экономический блок проблем будет преобладать во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя и международная тематика не останется без внимания, в первую очередь, прозвучат вопросы по Сирии, Донбассу и отношениям с США, считают опрошенные РИА Новости социологи. По их мнению, отдельно можно прогнозировать интерес россиян к теме реновации, причем не только в Москве, а также к предстоящим президентским выборам, и хотя большинство тем, которые прозвучат, окажутся традиционными, будут и вопросы "с изюминкой".

Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на прямую линию по разным каналам поступило уже более 100 тысяч обращений.

"Домашние" проблемы

Эксперты сходятся во мнении, что большая часть вопросов, как и в прошлые годы, будет посвящена социальной сфере. По мнению президента Фонда "Общественное мнение" Александра Ослона, вопросы, которые будут звучать во время прямой линии с президентом, будут традиционные, их можно назвать "обычной человеческой повесткой дня" — дети, здоровье, образование, работа, деньги, справедливость, будущее, страна в целом.

"Вопросы всегда одинаковые — это те проблемы, которые людей волнуют… напрямую — это те, о которых они знают, напрямую — это те, которые их касаются, а о которых они знают — это то, что помимо них делается с их городом, с их страной", — сказал Ослон РИА Новости.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров при этом отметил, что мероприятие будет крупное — "у людей уже выработался к нему вкус, привычка". А потому, считает социолог, и "сбор вопросов тоже поставлен на широкую ногу".

"Можно уверенно прогнозировать, что больше всего (вопросов) будут на социально-экономические темы. Если раньше, скажем, год назад, больше всего людей волновали растущие цены, то сейчас проблема резко ослабилась, у нас цены упали, у нас сейчас исторический минимум достигнут по инфляции, зато на первый план выходят проблемы, связанные с дефицитом качественных рабочих мест… Уверен, будут вопросы, связанные с тем, что у нас, по сути, последние 2-2,5 года не растут доходы людей", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что будет и много вопросов, связанных со здравоохранением, поскольку из социальных проблем – "это проблема номер один", в топе окажется и тематика молодежи, образования, экологии, будут и вопросы, связанные с поддержкой семьи, моралью, ценностями, религией, "границей между светским принципом государства и морально-нравственной сферой, где все-таки приоритет традиционно отдается церквям нашим".

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор "Левада-центра" Лев Гудков в числе топовых вопросов отмечает, прежде всего, нестабильность доходов, резкий рост цен и падение покупательной способности зарплаты. "На втором месте — сокращение социальных расходов государства, и третье — коррупция и так далее. Но главным образом — это снижение доходов, угроза бедности, обнищание", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что людей волнует "не просто внутренняя политика, а именно экономическая политика, доходы населения". "Рост цен и снижение благосостояние населения – это то, что волнует больше всего население. Волнует, прежде всего, внутренняя, конечно, политика. Проблемы коррупции выходят на одно из первых мест", — добавил собеседник агентства.

Президентские выборы и вопросы "с изюминкой"

Эксперты также прогнозируют, что в числе интересующих россиян вопросов окажутся и те, что связаны с предстоящими выборами президента. Директор ВЦИОМ считает, что таковые будут обязательно, ведь до выборов осталось "всего 10 месяцев, и люди начинают постепенно об этом думать". "Будут вопросы персонального характера, потому что россияне воспринимают политику не институционально, а, скорее, персонально, личностно, поэтому Владимир Путин продолжает интересовать их и как человек", — не исключил собеседник агентства.

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов также отмечает несомненность того, что "президента на прямой линии спросят, будет ли он баллотироваться на выборах 2018 года". "И по всей видимости, он в очередной раз ответит, что еще не пришло время высказываться по этому поводу", — считает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Он также добавил, что тематическое соотношение вопросов можно представить, посмотрев на опыт прямых линий предшествующих лет. "И пропорции здесь более или менее, я думаю, будут соблюдены. По большому счету, сказать, что какой-то фокус общественного внимания существенно сместится в этом году в сравнении с прямыми линиями предшествующих лет, у нас нет никаких оснований, никаких прогнозов", — считает он.

Тем не менее, как предположил Федоров, "конечно, будут какие-то вопросы "с изюминкой", какие-то неожиданные вопросы, которые предсказать практически невозможно".

Квартирный вопрос

Не последнее место в списке вопросов президенту, отмечают эксперты, в этом году займет и "квартирный вопрос". Федоров конкретизирует — вопросов, связанных с жильем, "с его низкой доступностью, грабительскими процентами по ипотеке, невозможностью для подавляющей доли россиян в какие-то обозримые сроки приобрести жилье". "Это такие базовые вещи", — отметил он.

Голосование по программе реновации жилья в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт уверен, что и тема реновации не останется без внимания, причем, отмечает он, проблема будет по-разному подниматься в Москве и за ее пределами. "Если для москвичей главное, чтобы их права были защищены, то есть, кто хочет переселяться, чтобы ему были предоставлены достойные условия, кто не хочет, (хочет) чтобы от него отстали, не включали его дом в программу. А что касается жителей других регионов РФ, то для них, наоборот, тема реновации очень интересна", — пояснил собеседник агентства.

Беспалов также уверен, что как минимум один вопрос будет посвящен теме реновации, в частности, в Москве. "Хотя, что касается обращений граждан на прямой линии, потому что статистика подводится, как известно, отдельно, таких вопросов от москвичей, понятно, будет достаточно много, но в эфир, наверное, выйдет один, максимум два такого рода вопросов, потому что все-таки при организации прямой линии делается все, чтобы вопросы явным образом не дублировались", — уточнил эксперт.

Внешнеполитическая повестка

Не менее популярными, отмечают социологи, будут и вопросы внешней политики страны. По мнению Ослона, будут заданы вопросы по международной повестке дня, например, о Сирии. Беспалов также полагает, что часть вопросов будет посвящена "внешне-политическим сюжетам и нашему участию в сирийском конфликте и антитеррористической повестке и так далее".

Директор ВЦИОМ Федоров также считает, что Сирия будет часто фигурировать в вопросах к главе государства, а также Донбасс и отношения с США — особенно с учетом того, что "там новый президент, но до сих пор встречи не произошло в верхах".

"Это вселяет, с одной стороны, надежду, с другой – опасения, как же дальше будет развиваться мир и как будут выстраиваться российско-американские отношения", — пояснил эксперт, добавив, что будут вопросы, связанные с терроризмом, "потому что, так сказать, не дают нам расслабиться".

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