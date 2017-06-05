Отзыв гражданства у террористов не коснется их детей и супругов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Отмена решений о предоставлении российского гражданства осужденным за терроризм и экстремизм не должна касаться супругов и детей преступника; соответствующая поправка внесена ко второму чтению законопроекта, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автор поправки Павел Крашенинников.

Пакет законопроектов, позволяющий отменять решения о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам либо с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера, был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле и принят в первом чтении 19 мая.

"Есть единственная пока поправка. Она для некоторых очевидная, но для практики, мне кажется, это очень важно, чтобы отмена гражданства по тем лицам, которые совершили преступление, не била по их детям. Решения отменят, а там родились дети. Поправка о том, чтобы это не касалось супругов и детей. Я ее внес официально", — сказал Крашенинников РИА Новости.

Ранее Госдума продлила срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта до 10 июня, после чего состоится второе чтение. Крашенинников ранее заявлял РИА Новости, что документ может быть принят в весеннюю сессию, то есть до конца июля.