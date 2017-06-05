Губернатор пообещал ликвидировать вторую смену в подмосковных школах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Власти Подмосковья ведут работу по ликвидации второй смены в школах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Вторая смена (в школах) – то, что было сказано в послании президента. Для Подмосковья это тоже серьезный вызов, потому что регион растет, порядка 100 тысяч человек каждый год прибавляется. Мы построим 230 школ в следующие 4–4,5 года, беспрецедентно много. До этого мы построили 350 детских садов. Так что очень большая программа, стараемся ее реализовать", — сказал Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ликвидировать вторую смену в учебных заведениях до 2025 года.