"ВКонтакте" запустила бота для отправки вопросов на прямую линию с Путиным

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила чат-бота для отправки вопросов на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Mail.Ru Group.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы. Отмечается, что с 4 по 15 июня, до окончания прямого эфира программы, в официальном сообществе "Прямая линия с Владимиром Путиным" на всех платформах будет доступна кнопка "Задать вопрос".

"Сформулировать свое обращение к президенту и указать данные поможет специальный чат-бот. В этом году пользователи "ВКонтакте" впервые смогут прислать не только текстовый вопрос, но и короткое видеообращение. Если вопрос будет отобран, с пользователем свяжутся по указанному в диалоге с чат-ботом номеру", — говорится в сообщении.

Команда социальной сети "Одноклассники" создала для редакторов прямой линии возможность общаться с пользователями через приложение OK Live: с помощью звонков и комментариев, сообщается в релизе соцсети.

"В четверг, 15 июня, пользователи "Одноклассников" с помощью мобильного приложения OK Live смогут задать вопрос президенту РФ и попасть в эфир "Прямой линии", которая будет доступна в онлайн-трансляции в социальной сети. Редакторы "Прямой линии" в свою очередь смогут общаться с пользователями с помощью специально разработанной версии приложения со звонками и возможностью общаться с пользователями через стриминговый сервис", — поясняется в релизе.

Отмечается, что в воскресенье, 4 июня, в группе прямой линии в "Одноклассниках", а также в чате с трансляцией прямого эфира начался сбор вопросов президенту РФ. После нажатия на кнопку "Задайте ваш вопрос президенту РФ" пользователям будет предложено написать вопрос в текстовой форме, загрузить видеовопрос или создать стрим с обращением в приложении OK Live. В день самой прямой линии, 15 июня, любой желающий, зарегистрированный в "Одноклассниках", получит возможность задать свой вопрос в прямом эфире через приложение OK Live. Для этого нужно кликнуть на кнопку "Задать вопрос президенту", создать стрим и ожидать ответа от редактора трансляции "Прямой линии".