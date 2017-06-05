"ВКонтакте" запустила бота для отправки вопросов на прямую линию с Путиным

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила чат-бота для отправки вопросов на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Mail.Ru Group.
"Сформулировать свое обращение к президенту и указать данные поможет специальный чат-бот. В этом году пользователи "ВКонтакте" впервые смогут прислать не только текстовый вопрос, но и короткое видеообращение. Если вопрос будет отобран, с пользователем свяжутся по указанному в диалоге с чат-ботом номеру", — говорится в сообщении.
Команда социальной сети "Одноклассники" создала для редакторов прямой линии возможность общаться с пользователями через приложение OK Live: с помощью звонков и комментариев, сообщается в релизе соцсети.
Отмечается, что в воскресенье, 4 июня, в группе прямой линии в "Одноклассниках", а также в чате с трансляцией прямого эфира начался сбор вопросов президенту РФ. После нажатия на кнопку "Задайте ваш вопрос президенту РФ" пользователям будет предложено написать вопрос в текстовой форме, загрузить видеовопрос или создать стрим с обращением в приложении OK Live. В день самой прямой линии, 15 июня, любой желающий, зарегистрированный в "Одноклассниках", получит возможность задать свой вопрос в прямом эфире через приложение OK Live. Для этого нужно кликнуть на кнопку "Задать вопрос президенту", создать стрим и ожидать ответа от редактора трансляции "Прямой линии".