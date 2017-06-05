Представитель Пугачевой отказалась комментировать состояние здоровья певицы

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Певица Алла Пугачева находится на отдыхе с детьми в Латвии, сообщила РИА Новости директор примадонны Елена Чупракова.

Ранее Life сообщил, что певице в одном из научно-исследовательских институтов Москвы провели операцию по стентированию.

"Алла Борисовна находится на отдыхе с детьми в Латвии", — рассказала Чупракова, отказавшись комментировать информацию об операции.

По сведению источника, близкого к окружению певицы, Пугачевой была сделана коронарография (исследование сосудов сердца), а операция по стентированию сосудов не проводилась.