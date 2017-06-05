Саратовских врачей обязали сообщать о беременности школьниц

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство здравоохранения Саратовской области обязало главных врачей больниц сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних девочек, говорится в приказе ведомства.

Согласно документу, главврачи должны информировать о случаях беременности девочек до 16 лет и ее прерывания, о поступлении малолетних рожениц, а также об обнаружении нарушений целостности девственной плевы и заболеваний, передающихся половым путем, у девочек младше 16 лет.

В региональном минздраве приказ объяснили необходимостью оперативно получать информацию о возможных преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью.

Подчеркивается, что закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" допускает разглашение врачебной тайны, если есть достаточные основания полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий.

Приказ был разработан по инициативе регионального управления Следственного комитета и согласован с областной прокуратурой.