Саратовских врачей обязали сообщать о беременности школьниц

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство здравоохранения Саратовской области обязало главных врачей больниц сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних девочек, говорится в приказе ведомства.
В региональном минздраве приказ объяснили необходимостью оперативно получать информацию о возможных преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью.
Подчеркивается, что закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" допускает разглашение врачебной тайны, если есть достаточные основания полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий.
Приказ был разработан по инициативе регионального управления Следственного комитета и согласован с областной прокуратурой.