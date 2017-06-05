Степашин сообщил о снижении числа книжных магазинов

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На 55 тысяч человек в России приходится лишь один книжный магазин, их число снижается в том числе и в Москве, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин со ссылкой на проект "Культурная карта России. Литература. Чтение".
"Назову несколько цифр, но не все они нас, к сожалению, радуют. Уровень обеспеченности книжными магазинами составляет 1 магазин на 55,8 тысячи населения. Динамика идет на сокращение и, как ни странно, в столице нашей родины", — сказал Степашин в ходе конференции.
При этом, по его словам, во Франции 1 книжный приходится на 14,3 тысячи жителей, в Канаде – на 18 тысяч.
"Он (закон) вносит очень простую норму, он не вмешивается в конкуренцию… не вмешивается в рынок. Он дает возможность открытия книжных магазинов в государственных учреждениях культуры, где огромные простаивающие площади", — пояснил министр.
Мединский обратил внимание на то, что книжную отрасль необходимо поддерживать, а также необходимо вернуть детям "любовь и привычку к чтению", чтобы в будущем они были конкурентоспособными. В частности, он предложил использовать современные технологии в продвижении чтения, а также переустраивать библиотеки, превращая их в "полноценный культурно-просветительский центр, где можно послушать лекции, встретиться с авторами".