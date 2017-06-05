США
5.065 июня14:43МСК
USD56.62-0.07
EUR63.81+0.20
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Степашин сообщил о снижении числа книжных магазинов

14:3405.06.2017
(обновлено: 14:37 05.06.2017)
0480
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПокупатель в книжном магазине. Архивное фотоПокупатель в книжном магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На 55 тысяч человек в России приходится лишь один книжный магазин, их число снижается в том числе и в Москве, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин со ссылкой на проект "Культурная карта России. Литература. Чтение".

Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве. 3 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"
Задачей проекта "Культурная карта России. Литература. Чтение" является оценка состояния инфраструктуры чтения, мониторинг активности по продвижению книги и чтения, выработка механизмов для развития инфраструктуры чтения в регионах России. Конференция по итогам второго этапа проекта состоялась в понедельник в рамках книжного фестиваля "Красная площадь". Степашин сообщил, что данные собраны по 85 регионам РФ.

"Назову несколько цифр, но не все они нас, к сожалению, радуют. Уровень обеспеченности книжными магазинами составляет 1 магазин на 55,8 тысячи населения. Динамика идет на сокращение и, как ни странно, в столице нашей родины", — сказал Степашин в ходе конференции.

При этом, по его словам, во Франции 1 книжный приходится на 14,3 тысячи жителей, в Канаде – на 18 тысяч.

Старые книги
© Fotolia / BillionPhotos.com
В РПЦ не согласны со словами Говорухина про "миф о читающем СССР"
Глава книжного союза подчеркнул, что серьезно удешевить аренду книжных магазинов и тем самым повысить конкурентоспособность российских книг на рынке мог бы законопроект "О внесении изменения в статью 17.1 федерального закона "О защите конкуренции", который был принят Госдумой в первом чтении, но застопорился. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил создать "общественное давление" по дальнейшему продвижению этого закона, поскольку высокая стоимость книг, по его мнению, является одной из проблем, почему интерес к чтению снижен.

"Он (закон) вносит очень простую норму, он не вмешивается в конкуренцию… не вмешивается в рынок. Он дает возможность открытия книжных магазинов в государственных учреждениях культуры, где огромные простаивающие площади", — пояснил министр.

Мединский обратил внимание на то, что книжную отрасль необходимо поддерживать, а также необходимо вернуть детям "любовь и привычку к чтению", чтобы в будущем они были конкурентоспособными. В частности, он предложил использовать современные технологии в продвижении чтения, а также переустраивать библиотеки, превращая их в "полноценный культурно-просветительский центр, где можно послушать лекции, встретиться с авторами".

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена