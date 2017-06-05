Степашин сообщил о снижении числа книжных магазинов

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На 55 тысяч человек в России приходится лишь один книжный магазин, их число снижается в том числе и в Москве, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин со ссылкой на проект "Культурная карта России. Литература. Чтение".

Задачей проекта "Культурная карта России. Литература. Чтение" является оценка состояния инфраструктуры чтения, мониторинг активности по продвижению книги и чтения, выработка механизмов для развития инфраструктуры чтения в регионах России. Конференция по итогам второго этапа проекта состоялась в понедельник в рамках книжного фестиваля "Красная площадь". Степашин сообщил, что данные собраны по 85 регионам РФ.

"Назову несколько цифр, но не все они нас, к сожалению, радуют. Уровень обеспеченности книжными магазинами составляет 1 магазин на 55,8 тысячи населения. Динамика идет на сокращение и, как ни странно, в столице нашей родины", — сказал Степашин в ходе конференции.

При этом, по его словам, во Франции 1 книжный приходится на 14,3 тысячи жителей, в Канаде – на 18 тысяч.

Глава книжного союза подчеркнул, что серьезно удешевить аренду книжных магазинов и тем самым повысить конкурентоспособность российских книг на рынке мог бы законопроект "О внесении изменения в статью 17.1 федерального закона "О защите конкуренции", который был принят Госдумой в первом чтении, но застопорился. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил создать "общественное давление" по дальнейшему продвижению этого закона, поскольку высокая стоимость книг, по его мнению, является одной из проблем, почему интерес к чтению снижен.

"Он (закон) вносит очень простую норму, он не вмешивается в конкуренцию… не вмешивается в рынок. Он дает возможность открытия книжных магазинов в государственных учреждениях культуры, где огромные простаивающие площади", — пояснил министр.

Мединский обратил внимание на то, что книжную отрасль необходимо поддерживать, а также необходимо вернуть детям "любовь и привычку к чтению", чтобы в будущем они были конкурентоспособными. В частности, он предложил использовать современные технологии в продвижении чтения, а также переустраивать библиотеки, превращая их в "полноценный культурно-просветительский центр, где можно послушать лекции, встретиться с авторами".