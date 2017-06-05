Школьный учебник должен быть бумажным, считает Матвиенко

ЯЛТА, 5 июн — РИА Новости. Школьный учебник обязательно должен быть бумажным, чтобы ребенок мог держать его в руках, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на встрече с педагогами детского лагеря "Артек".

"Учебник обязательно должен быть бумажный, чтобы ребенок мог держать его в руках. Я не исключаю и электронной версии (книги), но в основе обучения должен быть бумажный учебник", — сказала сенатор, отвечая на вопросы преподавателей.

Парламентарий также высказалась за уточнение критериев по составлению школьных учебников. Она подчеркнула, что об излишнем изобилии учебников по русскому языку говорится постоянно, но "воз и ныне там".

По ее мнению, необходимо создать для российских школьников "линейку качественных, привлекательных научно обоснованных школьных учебников по русскому языку".

Она также подчеркнула, что непростая ситуация складывается с качеством владения русским языком выпускниками школ, и отчасти причина этого — недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогических кадров. По словам спикера СФ, Минобрнауки активно занимается этой темой.

Матвиенко также высказалась за то, чтобы регионы создавали привлекательные условия для молодых специалистов в сфере педагогики.