Школьный учебник должен быть бумажным, считает Матвиенко

ЯЛТА, 5 июн — РИА Новости. Школьный учебник обязательно должен быть бумажным, чтобы ребенок мог держать его в руках, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на встрече с педагогами детского лагеря "Артек".
"Учебник обязательно должен быть бумажный, чтобы ребенок мог держать его в руках. Я не исключаю и электронной версии (книги), но в основе обучения должен быть бумажный учебник", — сказала сенатор, отвечая на вопросы преподавателей.
По ее мнению, необходимо создать для российских школьников "линейку качественных, привлекательных научно обоснованных школьных учебников по русскому языку".
Она также подчеркнула, что непростая ситуация складывается с качеством владения русским языком выпускниками школ, и отчасти причина этого — недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогических кадров. По словам спикера СФ, Минобрнауки активно занимается этой темой.
Матвиенко также высказалась за то, чтобы регионы создавали привлекательные условия для молодых специалистов в сфере педагогики.