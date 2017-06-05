Пушкин возглавил рейтинг любимых классиков у россиян, показал опрос

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Александр Пушкин занял первое место (42%) в рейтинге любимых писателей-классиков у россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте по популярности оказался Лев Толстой (27%), затем Михаил Лермонтов (20%), Федор Достоевский (16%) и Сергей Есенин (15%). За ними следуют Антон Чехов, Михаил Булгаков, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Михаил Шолохов, Николай Некрасов.

Среди русскоязычных жителей зарубежья Пушкин также стал лидером (38%). За ним следуют Толстой (35%), Достоевский (22%) и Чехов (19%). Респонденты также отметили Лермонтова, Гоголя, Булгакова, Тургенева, Есенина.

Комментируя результаты опроса, член Союза писателей России, секретарь по международным делам Международного сообщества писательских союзов Владимир Торин, чьи слова приводятся на сайте ВЦИОМ, заявил, что весь мир с большим уважением относится к произведениям русских писателей и поэтов, а это исследование должно привлечь внимание к российской классике.

Опрос был проведен с 11 по 13 мая. Социологи обзвонили 1800 человек в возрасте от 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.