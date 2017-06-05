"Аэрофлот" предупредил о мошенниках, разыгрывающих билеты от лица компании

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил о мошенниках, которые распространяют в социальных сетях информацию о фейковом конкурсе по розыгрышу бесплатных билетов.

В компании отметили, что пользователи соцсетей активно делятся ссылкой на сайт, на котором всем желающим предлагается пройти простой опрос и выиграть бесплатные билеты "Аэрофлота". В конце теста участнику обязательно нужно поделиться новостью о розыгрыше на своей странице в Facebook. При этом название ресурса, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному: airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us.

В "Аэрофлоте" напомнили, что единственным официальным сайтом перевозчика является www.aeroflot.ru. Вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только там и в официальных аккаунтах авиакомпании в соцсетях.

"Аэрофлот еще раз обращает внимание, что участие в подобных фейковых конкурсах грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам. Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама", — заявили в компании.