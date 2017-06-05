"Аэрофлот" предупредил о мошенниках, разыгрывающих билеты от лица компании

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил о мошенниках, которые распространяют в социальных сетях информацию о фейковом конкурсе по розыгрышу бесплатных билетов.
В "Аэрофлоте" напомнили, что единственным официальным сайтом перевозчика является www.aeroflot.ru. Вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только там и в официальных аккаунтах авиакомпании в соцсетях.
"Аэрофлот еще раз обращает внимание, что участие в подобных фейковых конкурсах грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам. Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама", — заявили в компании.