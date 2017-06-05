Около 10 этно-маршрутов будут доступны летом в Югре в 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Порядка 10 этнографических туристских маршрутов будут доступны для туристов в Югре летом 2017 года, сообщил журналистам в воскресенье заместитель начальника управления туризма департамента промышленности региона Дмитрий Савватеев.

"По этнографическим маршрутам у нас более 10 предложений. Благодаря поддержке в виде грантов дополнительно создали инфраструктуру именно по развитию этнографического туризма в регионе", — сказал Савватеев на заседании круглого стола по развитию этнотуризма в Югре.

Он добавил, что в рамках госпрограммы социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера выдавались гранты на развитие инфраструктуры для этнотуризма.

"Всего поддержку получают в рамках программы грантов 19 организаций, в том числе родовые угодья, туроператоры, объекты размещения", — пояснил Савватеев.

Вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев в свою очередь рассказал журналистам, что в региона также развивается экстремальный туризм.

"В этом году будет дополнительно создано пять базовых лагерей в разных областях региона, в том числе Белоярском, Березовском, Советском и Ханты-Мансийском. Также мы планируем активно продвигать специфические туры, например, на нефтяные месторождения. Один такой маршрут уже работает — "Ойл-тур" длительностью два-три дня, который предполагает посещение Нижневартовска, музеев, Самотлорского нефтяного месторождения, а также школы буровых мастеров", — сказал Забозлаев.

Он добавил, что стоимость такого тура начинается от пяти тысяч рублей в сутки за одного человека, без учета стоимости перелета.

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