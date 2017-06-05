Количество удалений с ЕГЭ за шпаргалки уменьшилось на 30%

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Количество удалений за использование шпаргалок и мобильных телефонов на первых ЕГЭ уменьшилось на треть в сравнении с прошлым годом, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"У нас где-то 10 было удалений на географии и литературе — небольшой экзамен, на математике, на базовой, профильной, у нас порядка 80. То есть где-то 90 удалений в этом году, а в прошлом году было более 130, то есть поэтому я и сказал, где-то на треть уменьшилось вот на эти экзамены, на первые и на математику. Поэтому на 30% меньше удаленных за мобильные телефоны и шпаргалки", — сказал Кравцов журналистам в понедельник.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.