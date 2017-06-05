Россияне считают США и Украину главными врагами страны, показал опрос

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россияне считают главными врагами своей страны США, Украину и Германию. Такие результаты показал опрос, проведенный Левада-центром.
Кроме того половина россиян назвала в качестве противника страны Украину, а четверть — Германию. Равное количество респондентов (по 24%) посчитали врагами России Латвию и Литву, а еще 21% — Польшу.
Исследование также показало, что наиболее дружелюбно настроенными к России государствами опрошенные считают Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%).