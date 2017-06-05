"Автодор" открыл съезд на платную М-11 из аэропорта "Шереметьево"

ШЕРЕМЕТЬЕВО, 5 июн — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" открыла движение по съездам транспортной развязки на платную автодорогу М-11 по направлению из Санкт-Петербурга в Москву из аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, введение съезда было запланировано концепцией проекта, но в более поздний срок.

"С учетом нынешнего движения с концессионерами приняли решение, что лучше это сделать раньше. Идет большое строительство вокруг аэропорта "Шереметьево", расширяется дорога, и любое затруднение вызывает большие проблемы для людей, выезжающих из аэропорта", — отметил вице-премьер на церемонии открытия, добавив, что ввод развязки ускорит выезд пассажиров из приаэропортовой зоны.