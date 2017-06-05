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Общество

Поклонская рассказала, что критика ее не расстраивает

11:2005.06.2017
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНаталья Поклонская. Архивное фотоНаталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская заверила, что критика никогда ее не расстраивает, а к славе она относится как к приходящему и уходящему.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 5 апреля 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Поклонская предложила депутатам формировать антикоррупционное сознание
"Критика меня никогда не расстраивает. Пусть критикуют. Мне важно, чтобы моя работа приводила к результату в виде восстановления прав, к справедливости. Если это вызывает критику — а это в любом случае будет вызывать критику — значит, я на правильном пути. Самое главное, чтобы мы не стали предателями внутри себя", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Она также заверила, что не боится негативных моментов, которые может принести слава.

"Это все приходящее и уходящее. Нужно к этому относиться проще. Просто оставаться человеком, и все будет хорошо", — подчеркнула депутат.

Наталья Поклонская, женственная и строгая
© РИА Новости / Дмитрий ГромовПерейти в фотобанкВ Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник Наталья Поклонская приехала не в прокурорской форме, а в струящемся платье нежного розового цвета.Наталья Поклонская передала в дар Ливадийскому дворцу портрет царской семьи
© РИА Новости / Дмитрий Громов
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В Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник Наталья Поклонская приехала не в прокурорской форме, а в струящемся платье нежного розового цвета.
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© РИА Новости / Антон Денисов
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Для второго этапа XV съезда партии "Единая Россия" в Москве Наталья Поклонская выбрала безупречный строгий наряд - белый верх, темный низ.
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанк18 марта на пресс-конференции в Симферополе Наталья Поклонская впервые появилась не в прокурорской форме, а в платье. СМИ не оставили незамеченным алый ажурный наряд, который надела Поклонская по случаю двойного праздника: годовщины воссоединения Крыма с Россией и дня рождения.Пресс-конференция Натальи Поклонской в Крыму
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18 марта на пресс-конференции в Симферополе Наталья Поклонская впервые появилась не в прокурорской форме, а в платье. СМИ не оставили незамеченным алый ажурный наряд, который надела Поклонская по случаю двойного праздника: годовщины воссоединения Крыма с Россией и дня рождения.
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкВот уже более двух лет к Наталье Поклонской приковано все внимание СМИ. Смена прически, цвета волос - ничто не остается незамеченным.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на заседании Государственного совета Крыма в Симферополе
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Вот уже более двух лет к Наталье Поклонской приковано все внимание СМИ. Смена прически, цвета волос - ничто не остается незамеченным.
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Крым
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По словам Поклонской, ей присылают открытки с хорошими добрыми словами, стихотворения, цветы из различных уголков не только России. "Как-то доставили огромный букет из 200 роз, который даже объять было невозможно. Подарки я запретила мне дарить, только иконы и цветы", - рассказала прокурор Крыма в интервью РИА Новости.
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Политологи объясняют популярность Натальи Поклонской не только ее профессионализмом, но и привлекательной внешностью: "Она отличается от типичных строгих мужчин-политиков, которых мы привыкли обычно видеть в костюмах и галстуках. А она выступает контрастом на их фоне по своему психотипу, внешности, поведению, манерам, обаянию".
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Буквально за несколько дней, прошедших после назначения прокурором Крыма, хрупкая голубоглазая блондинка стала звездой японских социальных сетей, где появилось множество ее рисунков-портретов. Затем интерес к ней стали проявлять и интернет-пользователи в других странах.
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Из-за огромной популярности Натальи Поклонской Генпрокуратуре РФ даже пришлось распространить сообщение, что глава крымской прокуратуры не зарегистрирована в соцсетях и не ведет блоги, а достоверную информацию о работе ведомства следует искать на официальных сайтах.
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Наталья Поклонская стала прокурором Крыма в возрасте 33 лет. По данным СМИ, до нее четыре кандидата отказались занять этот пост.
© AFP 2017 / Max VetrovК своей огромной популярности Поклонская относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".Прокурор Крыма Наталья Поклонская
© AFP 2017 / Max Vetrov
К своей огромной популярности Поклонская относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанкПрокурор Крыма Наталья Поклонская в своем рабочем кабинете в Симферополе.Прокурор Крыма Наталья Поклонская
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем рабочем кабинете в Симферополе.
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанкПрокурор Крыма Наталья Поклонская во время церемонии принятия присяги работниками прокуратуры Республики Крым в Симферополе.Прокурор Крыма Наталья Поклонская во время церемонии принятия присяги работниками прокуратуры Республики Крым в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прокурор Крыма Наталья Поклонская во время церемонии принятия присяги работниками прокуратуры Республики Крым в Симферополе.
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