Поклонская рассказала, что критика ее не расстраивает

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская заверила, что критика никогда ее не расстраивает, а к славе она относится как к приходящему и уходящему.

"Критика меня никогда не расстраивает. Пусть критикуют. Мне важно, чтобы моя работа приводила к результату в виде восстановления прав, к справедливости. Если это вызывает критику — а это в любом случае будет вызывать критику — значит, я на правильном пути. Самое главное, чтобы мы не стали предателями внутри себя", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Она также заверила, что не боится негативных моментов, которые может принести слава.

"Это все приходящее и уходящее. Нужно к этому относиться проще. Просто оставаться человеком, и все будет хорошо", — подчеркнула депутат.