Поклонская рассказала, что критика ее не расстраивает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская заверила, что критика никогда ее не расстраивает, а к славе она относится как к приходящему и уходящему.
"Критика меня никогда не расстраивает. Пусть критикуют. Мне важно, чтобы моя работа приводила к результату в виде восстановления прав, к справедливости. Если это вызывает критику — а это в любом случае будет вызывать критику — значит, я на правильном пути. Самое главное, чтобы мы не стали предателями внутри себя", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Она также заверила, что не боится негативных моментов, которые может принести слава.
"Это все приходящее и уходящее. Нужно к этому относиться проще. Просто оставаться человеком, и все будет хорошо", — подчеркнула депутат.
В Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник Наталья Поклонская приехала не в прокурорской форме, а в струящемся платье нежного розового цвета.
Для второго этапа XV съезда партии "Единая Россия" в Москве Наталья Поклонская выбрала безупречный строгий наряд - белый верх, темный низ.
18 марта на пресс-конференции в Симферополе Наталья Поклонская впервые появилась не в прокурорской форме, а в платье. СМИ не оставили незамеченным алый ажурный наряд, который надела Поклонская по случаю двойного праздника: годовщины воссоединения Крыма с Россией и дня рождения.
Вот уже более двух лет к Наталье Поклонской приковано все внимание СМИ. Смена прически, цвета волос - ничто не остается незамеченным.
По словам Поклонской, ей присылают открытки с хорошими добрыми словами, стихотворения, цветы из различных уголков не только России. "Как-то доставили огромный букет из 200 роз, который даже объять было невозможно. Подарки я запретила мне дарить, только иконы и цветы", - рассказала прокурор Крыма в интервью РИА Новости.
Политологи объясняют популярность Натальи Поклонской не только ее профессионализмом, но и привлекательной внешностью: "Она отличается от типичных строгих мужчин-политиков, которых мы привыкли обычно видеть в костюмах и галстуках. А она выступает контрастом на их фоне по своему психотипу, внешности, поведению, манерам, обаянию".
Буквально за несколько дней, прошедших после назначения прокурором Крыма, хрупкая голубоглазая блондинка стала звездой японских социальных сетей, где появилось множество ее рисунков-портретов. Затем интерес к ней стали проявлять и интернет-пользователи в других странах.
Из-за огромной популярности Натальи Поклонской Генпрокуратуре РФ даже пришлось распространить сообщение, что глава крымской прокуратуры не зарегистрирована в соцсетях и не ведет блоги, а достоверную информацию о работе ведомства следует искать на официальных сайтах.
Наталья Поклонская стала прокурором Крыма в возрасте 33 лет. По данным СМИ, до нее четыре кандидата отказались занять этот пост.
К своей огромной популярности Поклонская относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".
Прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем рабочем кабинете в Симферополе.
Прокурор Крыма Наталья Поклонская во время церемонии принятия присяги работниками прокуратуры Республики Крым в Симферополе.