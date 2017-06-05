В московских больницах остаются более 50 пострадавших при урагане

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В больницах Москвы остаются более 50 человек, пострадавших в результате урагана, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"На утро сегодняшнего дня — 56 человек", — сказал Хрипун журналистам.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек.