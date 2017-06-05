В московских больницах остаются более 50 пострадавших при урагане
11:0505.06.2017
(обновлено: 11:06 05.06.2017)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В больницах Москвы остаются более 50 человек, пострадавших в результате урагана, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"На утро сегодняшнего дня — 56 человек", — сказал Хрипун журналистам.
Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек.
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