Хабаровчане ко Дню России выстроили герб страны из более 700 автомобилей

ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Более 700 автомобилей выстроились в герб России и аббревиатуру "РФ" в Хабаровске, флэш-моб приурочен к наступающему празднику Дню России, сообщил РИА Новости в понедельник организатор акции Вячеслав Шемпелев.
Хабаровские автомобилисты бьют рекорды https://t.co/r8iIX6P4qh … … #Хабаровскийкрай #Хабаровск #новости #news #khv pic.twitter.com/Ym3yNYu8d6— Юрий Вязанкин (@uvyazankin) 4 июня 2017 г.
Он отметил, что акция была задокументирована, сделаны фотографии, и документы отправили в редакцию книги рекордов России.
"Нам уже подтвердили, что рекорд зафиксирован", — сказал собеседник.
Ранее Хабаровск уже входил в книгу рекордов России, выстроив из автомобилей орден Отечественной войны и цифру девять в честь Дня Победы 9 мая. Тогда в акции приняло участие более 500 автомашин.