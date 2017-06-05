Хабаровчане ко Дню России выстроили герб страны из более 700 автомобилей

ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Более 700 автомобилей выстроились в герб России и аббревиатуру "РФ" в Хабаровске, флэш-моб приурочен к наступающему празднику Дню России, сообщил РИА Новости в понедельник организатор акции Вячеслав Шемпелев.

"Герб России и аббревиатуру РФ выстроили участники флэш-моба на парковке у "Ерофей арены" в Хабаровске вечером в воскресенье. В акции принимал участие 721 автомобиль и более трех тысяч человек. После того, как все заняли свои места, были включены фары", — сказал Шемпелев.

Он отметил, что акция была задокументирована, сделаны фотографии, и документы отправили в редакцию книги рекордов России.

"Нам уже подтвердили, что рекорд зафиксирован", — сказал собеседник.

Ранее Хабаровск уже входил в книгу рекордов России, выстроив из автомобилей орден Отечественной войны и цифру девять в честь Дня Победы 9 мая. Тогда в акции приняло участие более 500 автомашин.