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Общество

Поклонская показала свою квартиру и ждет этого от сотрудников Transparency

09:3405.06.2017
(обновлено: 09:51 05.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНаталья Поклонская. Архивное фотоНаталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала, что как и обещала, показала условия, в которых живет и ждет того же от руководства организации Transparency International Russia.

Коррупция. Архивное фото
© Fotolia / oldbunyip
В Transparency International заявили о готовности к любым проверкам
Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации предоставят для проверки свое.

"Я уже показала (имущество – ред.). Когда я недавно возвращалась с работы домой в Москве, журналисты с телеканала "Дождь" ждали под подъездом. Они спросили: "Вот вы обещали, покажите". Ну, пожалуйста. Пошла и показала служебную квартиру", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, съемочная группа также приезжала в родительский дом в Крыму.

Поклонская подчеркнула, что не боится проверок со стороны "борцов" с коррупцией, тем более что те сами не готовы показать свои жилищные условия.

Наталья Поклонская в ипостаси политика
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская заявила журналистам, что в день первого пленарного заседания нижней палаты парламента находится в боевом настроении и "готова идти вперед".Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва. 4 октября 2016 года
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская заявила журналистам, что в день первого пленарного заседания нижней палаты парламента находится в боевом настроении и "готова идти вперед".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНаталья Поклонская пришла в среду в Госдуму в строгом костюме, не в форме, как раньше. Поклонская сказала, что, возможно, китель она сможет надеть на праздник ее бывших коллег из прокуратуры.Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Наталья Поклонская пришла в среду в Госдуму в строгом костюме, не в форме, как раньше. Поклонская сказала, что, возможно, китель она сможет надеть на праздник ее бывших коллег из прокуратуры.
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкВ единый день голосования Наталья Поклонская с дочерью Анастасией на избирательный участок в Симферополе пришла одной из первых. "Крымчане могут спокойно прийти на избирательные участки, все правоохранительные органы и соответствующие структуры и ведомства работают в усиленном режиме. Крымчанам нечего бояться", — сказала тогда журналистам Поклонская.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская с дочерью Анастасией в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
В единый день голосования Наталья Поклонская с дочерью Анастасией на избирательный участок в Симферополе пришла одной из первых. "Крымчане могут спокойно прийти на избирательные участки, все правоохранительные органы и соответствующие структуры и ведомства работают в усиленном режиме. Крымчанам нечего бояться", — сказала тогда журналистам Поклонская.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПрокурор Республики Крым Наталья Поклонская и председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая во время второго этапа XV съезда партии "Единая Россия" в Москве.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская и председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая во время второго этапа XV съезда партии Единая Россия в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская и председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая во время второго этапа XV съезда партии "Единая Россия" в Москве.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" прокурор Крыма Наталья Поклонская была включена на предвыборном съезде 27 июня.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская и председатель комитета Госдумы РФ Ольга Баталина на съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" прокурор Крыма Наталья Поклонская была включена на предвыборном съезде 27 июня.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПосле подведения итогов голосования 18 сентября Наталья Поклонская заявила, что при работе в Госдуме хотела бы налаживать взаимоотношения с соотечественниками из стран СНГ, однако на первом заседании Госдумы она была избрана главой комиссии, которая будет контролировать достоверность сведений о доходах и имуществе, которые представляют парламентарии.
На фото: прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Симферополе.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
После подведения итогов голосования 18 сентября Наталья Поклонская заявила, что при работе в Госдуме хотела бы налаживать взаимоотношения с соотечественниками из стран СНГ, однако на первом заседании Госдумы она была избрана главой комиссии, которая будет контролировать достоверность сведений о доходах и имуществе, которые представляют парламентарии.
На фото: прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Симферополе.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкС приходом на должность прокурора Крыма Наталья Поклонская оказалась в центре внимания СМИ. Но к своей огромной популярности Наталья Владимировна относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".
На фото: прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Симферополе.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
С приходом на должность прокурора Крыма Наталья Поклонская оказалась в центре внимания СМИ. Но к своей огромной популярности Наталья Владимировна относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".
На фото: прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Симферополе.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПрокурор Республики Крым Наталья Поклонская перед началом встречи в Симферополе делегатов парламента Франции с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская перед началом встречи в Симферополе делегатов парламента Франции с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская перед началом встречи в Симферополе делегатов парламента Франции с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНапомним, Наталья Поклонская стала прокурором Крыма в возрасте 33 лет. По данным СМИ, до нее четыре кандидата отказались занять этот пост.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в рабочем кабинете в Крыму
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Напомним, Наталья Поклонская стала прокурором Крыма в возрасте 33 лет. По данным СМИ, до нее четыре кандидата отказались занять этот пост.
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкПрокурор Республики Крым Наталья Поклонская на встрече с участниками конкурса детского творчества в Керчи.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на встрече с участниками конкурса детского творчества в Керчи
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на встрече с участниками конкурса детского творчества в Керчи.
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