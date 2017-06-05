Поклонская показала свою квартиру и ждет этого от сотрудников Transparency

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала, что как и обещала, показала условия, в которых живет и ждет того же от руководства организации Transparency International Russia.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов написал в Facebook , что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации предоставят для проверки свое.

"Я уже показала (имущество – ред.). Когда я недавно возвращалась с работы домой в Москве, журналисты с телеканала "Дождь" ждали под подъездом. Они спросили: "Вот вы обещали, покажите". Ну, пожалуйста. Пошла и показала служебную квартиру", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, съемочная группа также приезжала в родительский дом в Крыму.

Поклонская подчеркнула, что не боится проверок со стороны "борцов" с коррупцией, тем более что те сами не готовы показать свои жилищные условия.