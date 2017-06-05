Поклонская показала свою квартиру и ждет этого от сотрудников Transparency
09:3405.06.2017
(обновлено: 09:51 05.06.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала, что как и обещала, показала условия, в которых живет и ждет того же от руководства организации Transparency International Russia.
Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов написал в Facebook
, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".
После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации предоставят для проверки свое.
"Я уже показала (имущество – ред.). Когда я недавно возвращалась с работы домой в Москве, журналисты с телеканала "Дождь" ждали под подъездом. Они спросили: "Вот вы обещали, покажите". Ну, пожалуйста. Пошла и показала служебную квартиру", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Кроме того, по ее словам, съемочная группа также приезжала в родительский дом в Крыму.
Поклонская подчеркнула, что не боится проверок со стороны "борцов" с коррупцией, тем более что те сами не готовы показать свои жилищные условия.
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