Поклонская заявила, что рассталась с мужчиной, за которого собиралась замуж

09:2605.06.2017
(обновлено: 09:29 05.06.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская призналась, что рассталась с мужчиной, которого видела своим мужем.
Ранее в СМИ сообщалось, что партия "Яблоко" отправила запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле. В интервью РИА Новости депутат подчеркнула, что всегда тщательно скрывала личную жизнь, так как у каждого есть право на личное пространство, но раз пошли такие разговоры, то готова все объяснить.
"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня, действительно, нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело!?" — сказала Поклонская.
По ее словам, есть еще одна причина, по которой она представлялась замужней.
"Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно", — сказала депутат.
Касаясь темы автомобиля, она сообщила, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. "У него были старенькие "Жигули", "пятерка" 1985 года выпуска. Это, кстати, первая машина, за руль которой я села. Я не должна была указывать (в декларации – ред.) этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения", — сказала Поклонская.
Депутат продемонстрировала справку из крымского управления ГИБДД за подписью начальника. В ней сообщается, что, согласно федеральной информационной системе, за ней транспортные средства не зарегистрированы. Поклонская также показала справку от 7 июля 2015 года о перерегистрации ее автомобиля "Hyundai Solaris" на нового собственника.
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Для второго этапа XV съезда партии "Единая Россия" в Москве Наталья Поклонская выбрала безупречный строгий наряд - белый верх, темный низ.
18 марта на пресс-конференции в Симферополе Наталья Поклонская впервые появилась не в прокурорской форме, а в платье. СМИ не оставили незамеченным алый ажурный наряд, который надела Поклонская по случаю двойного праздника: годовщины воссоединения Крыма с Россией и дня рождения.
Вот уже более двух лет к Наталье Поклонской приковано все внимание СМИ. Смена прически, цвета волос - ничто не остается незамеченным.
По словам Поклонской, ей присылают открытки с хорошими добрыми словами, стихотворения, цветы из различных уголков не только России. "Как-то доставили огромный букет из 200 роз, который даже объять было невозможно. Подарки я запретила мне дарить, только иконы и цветы", - рассказала прокурор Крыма в интервью РИА Новости.
Политологи объясняют популярность Натальи Поклонской не только ее профессионализмом, но и привлекательной внешностью: "Она отличается от типичных строгих мужчин-политиков, которых мы привыкли обычно видеть в костюмах и галстуках. А она выступает контрастом на их фоне по своему психотипу, внешности, поведению, манерам, обаянию".
Буквально за несколько дней, прошедших после назначения прокурором Крыма, хрупкая голубоглазая блондинка стала звездой японских социальных сетей, где появилось множество ее рисунков-портретов. Затем интерес к ней стали проявлять и интернет-пользователи в других странах.
Из-за огромной популярности Натальи Поклонской Генпрокуратуре РФ даже пришлось распространить сообщение, что глава крымской прокуратуры не зарегистрирована в соцсетях и не ведет блоги, а достоверную информацию о работе ведомства следует искать на официальных сайтах.
Наталья Поклонская стала прокурором Крыма в возрасте 33 лет. По данным СМИ, до нее четыре кандидата отказались занять этот пост.
К своей огромной популярности Поклонская относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".
Прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем рабочем кабинете в Симферополе.
Прокурор Крыма Наталья Поклонская во время церемонии принятия присяги работниками прокуратуры Республики Крым в Симферополе.