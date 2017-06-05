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Общество

Поклонская заявила, что рассталась с мужчиной, за которого собиралась замуж

09:2605.06.2017
(обновлено: 09:29 05.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНаталья Поклонская. Архивное фотоНаталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская призналась, что рассталась с мужчиной, которого видела своим мужем.

Наталья Поклонская во время приема посетителей. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Готова показать имущество: Поклонская ответила на предложение Transparency
Ранее в СМИ сообщалось, что партия "Яблоко" отправила запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле. В интервью РИА Новости депутат подчеркнула, что всегда тщательно скрывала личную жизнь, так как у каждого есть право на личное пространство, но раз пошли такие разговоры, то готова все объяснить.

"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня, действительно, нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело!?" — сказала Поклонская.

По ее словам, есть еще одна причина, по которой она представлялась замужней.

"Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно", — сказала депутат.

Касаясь темы автомобиля, она сообщила, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. "У него были старенькие "Жигули", "пятерка" 1985 года выпуска. Это, кстати, первая машина, за руль которой я села. Я не должна была указывать (в декларации – ред.) этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения", — сказала Поклонская.

Депутат продемонстрировала справку из крымского управления ГИБДД за подписью начальника. В ней сообщается, что, согласно федеральной информационной системе, за ней транспортные средства не зарегистрированы. Поклонская также показала справку от 7 июля 2015 года о перерегистрации ее автомобиля "Hyundai Solaris" на нового собственника.

Наталья Поклонская, женственная и строгая
© РИА Новости / Дмитрий ГромовПерейти в фотобанкВ Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник Наталья Поклонская приехала не в прокурорской форме, а в струящемся платье нежного розового цвета.Наталья Поклонская передала в дар Ливадийскому дворцу портрет царской семьи
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В Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник Наталья Поклонская приехала не в прокурорской форме, а в струящемся платье нежного розового цвета.
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Для второго этапа XV съезда партии "Единая Россия" в Москве Наталья Поклонская выбрала безупречный строгий наряд - белый верх, темный низ.
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18 марта на пресс-конференции в Симферополе Наталья Поклонская впервые появилась не в прокурорской форме, а в платье. СМИ не оставили незамеченным алый ажурный наряд, который надела Поклонская по случаю двойного праздника: годовщины воссоединения Крыма с Россией и дня рождения.
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Вот уже более двух лет к Наталье Поклонской приковано все внимание СМИ. Смена прически, цвета волос - ничто не остается незамеченным.
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По словам Поклонской, ей присылают открытки с хорошими добрыми словами, стихотворения, цветы из различных уголков не только России. "Как-то доставили огромный букет из 200 роз, который даже объять было невозможно. Подарки я запретила мне дарить, только иконы и цветы", - рассказала прокурор Крыма в интервью РИА Новости.
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© AFP 2017 / Max VetrovК своей огромной популярности Поклонская относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".Прокурор Крыма Наталья Поклонская
© AFP 2017 / Max Vetrov
К своей огромной популярности Поклонская относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанкПрокурор Крыма Наталья Поклонская в своем рабочем кабинете в Симферополе.Прокурор Крыма Наталья Поклонская
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем рабочем кабинете в Симферополе.
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанкПрокурор Крыма Наталья Поклонская во время церемонии принятия присяги работниками прокуратуры Республики Крым в Симферополе.Прокурор Крыма Наталья Поклонская во время церемонии принятия присяги работниками прокуратуры Республики Крым в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прокурор Крыма Наталья Поклонская во время церемонии принятия присяги работниками прокуратуры Республики Крым в Симферополе.
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