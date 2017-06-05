Эхо войны: как стать владельцем броневика и затеряться в мегаполисе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. На улицах Москвы часто царят звериные законы, поэтому некоторые автовладельцы решают вопрос кардинально — пересаживаются на броневик. На нем все дороги становятся главными, из его люка и самый большой внедорожник смотрится ничтожной малолитражкой, а прохожие снимают его на смартфоны даже чаще, чем какой-нибудь редкий Maserati. РИА Новости узнало, как живется в столице бронированной разведывательно-дозорной машине БРДМ-2 и ее владельцу.

Этот московский двор ничем не отличается от тысяч других дворов внутри Третьего транспортного кольца: один въезд закрыт шлагбаумом, второй — железными воротами. Но отличие все же есть — рядом с обычными легковушками местных жителей стоит слегка прикрытая листвой деревьев БРДМ-2. Любопытно, что прохожие броневик почти не замечали, пока возле него не появились люди. Когда мы с Тимофеем, владельцем необычной машины, карабкаемся наверх, вокруг собираются зеваки — все до единого со смартфонами наперевес. Через один из трех люков забираемся в салон, и Тимофей начинает свой рассказ.

— В 2014 году, когда началась заваруха на Майдане, я и мой сосед смотрели в интернете стрим с места событий, где увидели шныряющие по улицам Киева гражданские броневики. Мой приятель задался вопросом: что это за техника? Я рассказал ему про БРДМ-2 все, что знал. В советские времена их наделали около 10 тысяч, и теперь они разбросаны по всему бывшему Союзу, в том числе переделанные под гражданские нужды. "А давай купим на двоих, — предложил мне друг. — Будем рассекать по двору, по Москве". Шло время, и моего соседа эта идея волновала все меньше и меньше. Я же, наоборот, стал интересоваться БРДМ-2 все больше и больше. Вопрос был только в том, где купить себе десантную машину.

Быстро выяснилось, что в стране приобрести у государства списанные броневики невозможно: на тот момент Минобороны России аукционов не проводило, да и сейчас на них продают только грузовики, легковушки да полевые кухни. Покупать БРДМ-2 у частников мне не хотелось, их происхождение не внушало доверия, да и цена кусалась. Зато я выяснил, что подобную технику продают в Белоруссии. Там они остались со времен СССР: границы республики расположены близко к западным странам, поэтому туда стягивали всевозможную наступательную и оборонительную технику. До сих пор их военные склады забиты такими машинами.

С точки зрения правил дорожного движения (ПДД) БРДМ-2 — трактор, и для езды на нем нужны тракторные права. Самое интересное, что броневик массой семь тонн может беспрепятственно проезжать в самый центр любого города, в отличие от тех же пикапов, у которых есть понятие грузоподъемность. У БРДМ-2 такого параметра нет, зато в ПДД есть знаки, запрещающие движение тракторов. Однако их почти нигде не устанавливают, даже в Москве найти такой крайне проблематично.

— Я начал выяснять у знакомых и на интернет-форумах, как можно купить БРДМ-2 в Белоруссии, на что от всех получал один ответ: "Никак. Брось эту идею. Просто невозможно". Меня это не остановило. Приехал туда и заключил контракт с местным Минобороны, мне выдали кучу бумажек и несколько квитанций на оплату. В российских рублях БРДМ-2 стоил 360 тысяч, еще 40 тысяч я отдал за автовоз. В пересчете на белорусскую валюту это было очень много, я два дня бродил по банкоматам и обналичивал нужную сумму. Придя в небольшое отделение Сбербанка в Минске, я начал доставать из спортивной сумки пачки денег: видели бы вы лица пенсионеров, стоявших в очереди!

Автовоз приехал к воинской части в городке Старые Дороги уже груженый: на его платформе стояли Porsche Cayenne c разбитым передним бампером, за ним — совершенно новый ярко-красный Chevrolet Corvette и квадроцикл. Позади водрузилась моя БРДМ-2. Картина была еще та! На границе с Россией нас остановила техническая полиция, я пошел показывать документы, и патрульный спросил меня: "Куда путь держите?" Водитель автовоза возьми да крикни ему: "Это нашим ребятам в Донбасс!" Полицейский улыбнулся и даже документы смотреть не стал. По дороге до Москвы нас тормозили раза четыре, но документы смотрели только раз.

Выехать из двора на дорогу оказывается непростой задачей, тут и там припаркованы машины, стоят клумбы и столбики. Я высовываюсь из люка на полкорпуса и смотрю, как бы чего не задеть. БРДМ-2 управлять непросто: обзор ограничен небольшими стеклами, даже камеры не помогают; плавно тронуться невозможно; чтобы включить передачу, необходимо дважды выжимать сцепление. Нам повезло: выезд с парковки занял примерно час, берем курс на заправку.

Парковаться Тимофею приходится только на придворовых территориях: обычное парковочное место предназначено только для легковушек, а места для стоянки грузовиков стоят очень дорого. Казалось бы, нарушить правила парковки на броневике не страшно, но в Москве есть эвакуаторы (правда, их всего четыре на весь город), которые могут поднять БРДМ-2 за переднюю ось и оттащить ее на штрафную стоянку.

— Надо сказать, что БРДМ-2 мне досталась в очень плачевном состоянии. Правильнее сказать, это были "дрова", хотя "дрова" первой свежести, потому что частные лица, которые продают эти машины, часто передают технику в еще худшем состоянии. С автовоза мы сгрузили броневик при помощи автокрана на стройке, которая находилась рядом с забором аэропорта Внуково в трех километрах от моей дачи. Завести его мы не смогли, поэтому пришлось найти мусоровоз, к нему привязать тросами БРДМ-2, и ночью, чтобы нас не заметили гаишники, отбуксировали ее до участка. Наверное, это был единственный нелегальный поступок, который я совершил за все время владения броневиком.

В России началась эпопея с легализацией. Как и для обычного автомобиля, пригнанного из другого государства, мне нужно было получить ПТС. В случае с БРДМ-2 это был ПСМ — паспорт самоходной машины. Получить ПСМ можно либо в Гостехнадзоре, либо на таможне, но так как речь шла об иностранной технике, оставалась только таможня. В таможне ко мне отнеслись с пониманием, но все же потребовали огромное количество дополнительных справок. Еще несколько раз я ездил в Белоруссию за недостающими документами, но сложнее всего было получить заключение Минобороны России о демилитаризации техники. © Минобороны РФ Минобороны опубликовало видео ударов "Калибрами" по боевикам ИГ* у Пальмиры

Наша схема демилитаризации оказалась гораздо строже, чем белорусская: нужно было вырезать куски брони, делать окошки. Самый интересный пункт там про бронекрышки, которыми закрываются стекла: надо демонтировать не только их, но и срезать петли, на которых они крепятся, и предоставить доказательства. Также пришлось срезать военные разъемы для связи, убирать проводку и другие элементы, ведь если ты забудешь хоть про один проводок, то твой броневик тут же приобретает статус техники двойного назначения. Примерно через пять месяцев, после десятого визита на таможню, процедура регистрации закончилась. Никаких липовых справок я не получал и взяток не платил, в госорганах ко мне относились очень лояльно, но осторожно: напомню, шла война на Украине, поэтому военная техника, пригнанная из-за рубежа, у них вызывала некоторое беспокойство.

Расход топлива у броневика составляет около 35-40 литров на 100 км, поэтому первая остановка на заправке. Заливаем 92-й бензин в один из баков и заполняем его под завязку (у БРДМ-2 их два объемом по 145 литров) — как выяснилось позже, это была роковая ошибка. По узким улицам мы едем в сторону мойки. Люди вокруг достают телефоны, машут руками, автомобилисты сигналят нам, будто свадебному кортежу. Единственная проблема — тормоза. Не дай бог кто-нибудь выскочит перед броневиком: резкий удар по педали, и машина встает как вкопанная. Заезжаем на автомойку, где нас встречают радостными возгласами и прежде, чем начать мыть, делают фото на смартфоны.

КРАТКАЯ СПРАВКА: БРДМ-2 производилась с 1963-го по 1989 год сначала на ГАЗ, а затем на Арзамасском машиностроительном заводе. Ее вариации до сих пор используются войсками 50 стран мира, а в Польше броневик все еще выпускают по лицензии и ищут ему замену. Машина оснащена жестко подключаемым полным приводом, шинами с возможностью автоматической подкачки и спуска, а также дополнительными ведущими (!) выдвижными колесами, которые позволяют "перепрыгивать" через окопы. Двигатель ГАЗ-41 V8 установлен сзади (в разное время использовались также и другие моторы), там же смонтирован водометный движитель с гребными винтами, вода в который направляется из-под днища. Тяга поступает ко всем дополнительным ведущим элементам через специальные коробки отбора мощности. Толщина брони в разных частях кузова — от 2 до 14 мм. Для целей гражданской эксплуатации все военное оборудование с БРДМ-2 демонтировано.

— Параллельно я стал заниматься восстановлением БРДМ-2. Чтобы проверить двигатель, пришлось использовать обычное ведро, в которое я налил бензина и сунул трубку от бензонасоса: родные топливные баки оказались сгнившими. На удивление родной мотор ГАЗ-41 V8 объемом 5,5 литра завелся с полоборота. Он был почти в идеальном состоянии и работал тихо. Тем не менее в мотомастерской моих знакомых мы разобрали движок до самых цилиндров, не снимая его с броневика, и поменяли все, что можно поменять. Мы даже занялись усовершенствованием и инженерными разработками. Например, в оригинальной конструкции БРДМ-2 при выжиме сцепления отключается гидроусилитель (ГУР), так как насос ГУР смонтирован на коробке передач. Мы начали думать, как перенести ГУР на двигатель. То, что вы видите сейчас, — это уже пятый вариант его переноса: рвались ремни, горели насосы и так далее. Мы подняли степень сжатия, расточили цилиндры, в результате чего мощность двигателя выросла со 140 лошадиных сил примерно до 170 лошадиных сил. Крутящий момент штатный — 350 Нм, изменился ли он, сказать не могу, замеров на стенде мы не делали. Пришлось также адаптировать мотор к бензину АИ-92 — найти в России AИ-80 крайне проблематично.

Вымытый БРДМ-2 смотрится почти так же, как слегка грязный, — цвет бывшей боевой машины такой, что пыль на нем не видна. Тимофей залезает внутрь, заводит машину, но через минуту она глохнет. Еще час мы проводим на автомойке, где выкручиваем свечи из четырех цилиндров. Три из четырех оказываются залиты топливом. Кажется, дело в бензине, ведь до заправки мотор очень долго работал без признаков сбоя.

— Мотор, конечно, капризный. Почти точно такой же, только с четырехкамерным карбюратором и автоматической трансмиссией, устанавливался на советский лимузин "Чайка". Еще тут стоит новый тормозной насос, из-за которого машина останавливается как вкопанная. Приходится регулировать давление. Сами тормоза барабанные и полностью герметичные — ведь это водоплавающая машина с винтами сзади. Кстати, совет тем, кто грезит идеей поставить в БРДМ-2 другой мотор, особенно дизель: о возможности плавать после этого забудьте, ведь двигатель иной массы нарушит идеальную развесовку по осям в соотношении 50:50, броневик утонет.

Отдельная история — бронированный кузов. Найти мастерскую, которая бы взялась за его переделку, оказалось тяжело, ведь корпус БРДМ-2 сделан из особой, вязкой стали, ее практически невозможно просверлить. К счастью, мастера нашлись, сделали верхнюю надстройку, которая увеличила пространство салона, корпус надстройки усилили так, чтобы в случае опрокидывания он не смялся и не задавил пассажиров. Сделали ручки и лесенки, чтобы проще было забираться внутрь, большой люк сзади. Кузов покрыли специальным полимерным покрытием, которое прочнее обычной краски и не скользит, что важно, когда забираешься в салон сверху. Шины заказывал новые на военном заводе, которые по удачному стечению обстоятельств обошлись мне в 100 тысяч рублей.

Салон проектировали заново, специальная команда разрабатывала схему установки дополнительного оборудования. В советское время о комфорте бойцов никто не задумывался. Наоборот, конструировали так, чтобы какой-нибудь винт обязательно впивался солдату в пятую точку, чтобы тот не расслаблялся. В итоге мы полностью переделали кабину, сиденья покрыли экокожей, установили кондиционер, камеры заднего и бокового вида, ремни безопасности, систему точного измерения топлива в баках Omnicomm со спутниковой связью, смонтировали ниши и ящики, а также розетки на 12 и 220 вольт. Причем мощность розеток составляет 4,5 киловатта — хочешь, можно включить сразу четыре электрочайника. Салон я полностью выкрасил белой краской.

После просушки свечей БРДМ-2 наконец заводится, и мы отправляемся дальше. Все та же картинка: прохожие с мобильными телефонами, сигналящие от восторга машины. Броневик притягивает внимание больше, чем любой самый крутой суперкар или дорогой лимузин. Он может разгоняться до 80 километров в час, но вдвое меньшая скорость внутри ощущается так, будто ты несешься сломя голову и вот-вот кого-нибудь снесешь.

— Моя БРДМ-2 застрахована по ОСАГО, стоит это всего 2300 рублей, причем страховка позволяет допускать к управлению неограниченное количество лиц. Был случай, когда я стоял на перекрестке на дороге с четырьмя рядами перед светофором первый. Загорелся зеленый, я поехал, как вдруг водитель забитого пассажирами микроавтобуса резко повернул вправо и через четыре ряда поехал в поворот. В этот момент все канистры с бензином, бачки с маслом и прочая утварь, что лежали у меня внутри, прилетели в передние стекла. Им повезло, что я успел затормозить, иначе семитонная машина не оставила бы живого места от этого микроавтобуса. Максимум я доезжал до Садового кольца. Гаишники останавливают часто, но не каждый раз. Все документы в порядке, поэтому в основном разговор происходит по душам, после чего всегда отпускают.

Я не фанат охоты или рыбалки, не люблю военную тему. Для меня БРДМ-2 — развлечение, возможность реализовать свои технические амбиции, хобби такое. Вообще, до БРДМ-2 у меня был только мотоцикл — легковой автомобиль появился уже после покупки броневика. Один раз я возил его на покатушки в Казань, ездил по Московской области, совсем недавно участвовал в акции "Ночь музеев" в Москве: броневик был экспонатом на территории выставки Artplay. Пока я не пробовал плавать на нем, хотя была одна очень амбициозная и патриотичная идея: переплыть через Керченский пролив. С точки зрения закона это возможно, я даже получил права на маломерные суда ради этой кампании. Увы, проблемы всплыли как со спонсорами, так и со временем.

Наше знакомство заканчивается в том месте, где начиналось. Хорошо, что машин к этому времени поубавилось, и к дому мы подъехали уже намного быстрее. Теперь владельцу нужно будет продумать, как быть со 140 литрами некачественного топлива, а заодно просушить или поменять восемь свечей огромного мотора.

— Тем, кто пожелает пройти мой путь, сразу советую отказаться от этой затеи. Несмотря на изначальную небольшую стоимость БРДМ-2, дальнейшие вложения влетели в копеечку: лично я потратил на свой броневик примерно 2,3 миллиона рублей. Хотя продавать собираюсь дороже, где-то через полгода. Сейчас машина полностью готова, все в ней работает исправно, хочу только перекрасить, сделать из нее произведение искусства. Мне кажется, что все остальное с этой техникой я уже сделал и дальше идти некуда. К тому же в моем гараже лежит небольшой авиационный двигатель от СУ-27, который используется на самолетах в качестве стартера. Посмотрим, что из этого выйдет.