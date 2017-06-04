В Москве цены на жилье могут снизиться после реновации, считает Собянин

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Стоимость квартир в российской столице может снизиться после программы реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что сейчас в Москве в сравнении с другими регионами строится "катастрофически мало" жилья, за счет чего цены на него выше.
Программа реновации, по словам Собянина, позволит строить дополнительные квадратные метры, которые будут "давить на рынок", и цены за счет этого начнут снижаться.
"Я думаю, что они (цены — прим.) точно не будут расти, а скорее всего они будут несколько снижаться", — сказал мэр в телепрограмме "Итоги недели" на НТВ.