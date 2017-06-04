В Москве цены на жилье могут снизиться после реновации, считает Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Стоимость квартир в российской столице может снизиться после программы реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что сейчас в Москве в сравнении с другими регионами строится "катастрофически мало" жилья, за счет чего цены на него выше.

Программа реновации, по словам Собянина, позволит строить дополнительные квадратные метры, которые будут "давить на рынок", и цены за счет этого начнут снижаться.

"Я думаю, что они (цены — прим.) точно не будут расти, а скорее всего они будут несколько снижаться", — сказал мэр в телепрограмме "Итоги недели" на НТВ.