Собянин обещает улучшение транспортной ситуации в Москве после реновации

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на дорогах российской столицы улучшится после проведения программы реновации жилья, количество автомобилей на дорогах может сократиться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Что касается дорог и связанных с этим проблем при автомобильном движении. На мой взгляд, ситуация не ухудшится, а улучшится, в силу того, что сегодня главная проблема на наших дорогах — это маятниковое движение", — сказал мэр в телепрограмме "Итоги недели" на НТВ.

Он пояснил, что в городе трафик создается за счет того, что люди каждый день ездят с окраин столицы в центр и обратно.

"Если часть населения сконцентрируется больше у хорошо развитой инфраструктуры метрополитена, машин на дорогах будет не больше, а меньше", — сказал он.