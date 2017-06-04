Мединский представил на "Красной площади" учебник по военной истории России

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский представил в воскресенье новый учебник "Военная история России" в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.

"Хорошая книга, написанная группой ученых, я имел честь выступить в качестве редактора, скажем так, придумал эту идею и правил текст. Книга прошла цензурный комитет и рекомендована в качестве пособия для дополнительного чтения, углубленного изучения истории в средней школе с 6-го по 11-й класс", — рассказал Мединский.

Министр выразил надежду, что учебник, "где рассказывается об истории России сквозь призму ее военной славы", будет интересен не только мальчикам.

"Главное требование к учебнику, чтобы читать его было не менее интересно, чем художественную литературу… Не часто, когда работаешь, получаешь удовольствие от каждой минуты, я, поправляя эту книгу, честно узнавал для себя что-то новое", — добавил министр.

Учебник "Военная история России" выпущен в 2016 году издательством "Просвещение" при поддержке Российского военно-исторического общества, он рассказывает о важнейших сражениях, выдающихся полководцах и героях, пожертвовавших жизнью ради защиты Отечества.

Поручение о подготовке учебных пособий для школ по военной истории России было дано президентом РФ Владимиром Путиным на первом съезде Российского военно-исторического общества в марте 2013 года.

Книжный фестиваль "Красная площадь" в третий раз проходит у стен Кремля. В этом году на смотр 400 издательств страны привезли около 100 тысяч книг. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным партнером фестиваля.