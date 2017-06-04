И.о. главы НИИ имени Склифосовского назначен Сергей Петриков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Исполняющим обязанности директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского назначен Сергей Петриков, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее в ведомстве сообщили, что занимавший этот пост Могели Хубутия останется в институте в должности президента.

"Исполняющим обязанности института назначен Сергей Петриков — доктор медицинских наук, профессор, ранее работавший заместителем директора по научной работе и являющийся руководителем регионального сосудистого центра", — говорится в сообщении.